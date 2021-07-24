單飛照吸過千粉絲撐場！Jer唔否認同姜濤拍戲：等公布啦

人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）下午「單飛」現身商場，為電影站台唱主題曲，吸引逾千粉絲到場吶喊助威，場面相當墟冚，連導演也自稱「柳柳粉」，今次假公濟私找Jer合作。

首次現場演繹電影主題曲的Jer，表現相當投入，她坦言覺得故事感同身受：「真係好感動，某程度上個故事都代表住我自己，好似當初入行，未必被大家睇好，唔知邊個係阿Jer，到今時今日咁多人嚟支持我。（單飛都吸引逾千人喎。）好多謝佢哋，粉絲真係好錫我，佢哋都想見證住我每一個里程碑。如果冇佢哋，都唔會有今時今日嘅MIRROR或者我。」為了投入錄音工作，Jer事先去了睇戲，被主人翁經歷感染頓變喊包：「其實我自己都有諗過放棄（音樂夢），當初又搵唔到機會，好彩咁啱遇到《全民造星》，可以畀大家認識我，所有嘢都好幸運。」

對於有傳他將夥拍姜濤，演出英皇新片，Jer未有正面回應，但暗示：「都想演戲嘅，拍戲都係好嘅機會畀大家認識我哋，但我覺得依家我嘅演技要再磨練，等有機會嚟到，先能夠捉得實佢，所有嘢都唔排除。（咁8月係咪開工啫？）等公布啦。（上緊堂學戲？）有嘅，總之要裝備好自己，先至可以做到呢啲演出。你哋唔好講到真係一樣，只係逐步逐步行囉。」