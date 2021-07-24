被離間姊妹情　陳敏之嬲爆伍詠薇：佢小器易信人

陳敏之搞網上Chit Chat節目，首集找來契家姐伍詠薇（伍姑娘）做嘉賓，兩人可謂情深說話盡情講，當中一個話題講到想向甚麼人道歉時勁催淚，伍詠薇指自己小時候「好曳」，因父母掛住打工養家，沒有太照顧她與兩個哥哥，令她小時候永遠都只懂問他們取錢買東西，完全不懂感恩，跟父母近乎零溝通，當她18歲爸爸彌留之時，她雖有跟爸爸說：「有咩想講就講」，亦有餵橙畀爸爸食，但始終有很大的遺憾，她嗚咽謂：「因為爸爸喺我最唔成熟嘅時候離開，我亦未能報佢嘅養育之恩，我係度衷心同佢講對唔住，希望佢下世繼續做我爸爸，有好多情深說話未曾講，Ｉ Love You。」

談到如果可以回到過去，想同自己說甚麼？伍姑娘則「崩潰」哭着說：「父母耗盡一切去照顧我哋3兄妹，但又無法分享我哋嘅成功，可以再回去，我唔會介意自己住公屋同埋窮，可以輪迴10次，都希望可以同父母兩個哥哥一齊生活，我愛我嘅家庭。」

伍姑娘盡訴心中情，陳敏之當然都爆埋一份，她亦指自己小時候因父母關係不好，以致她在吵吵鬧鬧的家庭氣氛下成長，所以性格很反叛，離家出走都有做過，敏之爸爸曾經嬲到拿着剪刀企在屋企樓下等她，心痛得話要剪晒女兒的頭髮，等她不要再成日去街，敏之哽咽表示：「我係不孝女，好對唔住爸爸，佢依家走咗，後悔太遲，所以我依家好錫媽媽，想彌補番。」

雖然節目話題有些沉重，但亦有一些位搞笑，敏之大爆伍姑娘小器易信人，當年伍姑娘受人挑撥，最終在未求證過她的情況下選擇相信別人而疏遠她，令敏之又嬲又傷心，不明白何解對方不相信自己，幸時間證實一齊，最終兩人都能冰釋前嫌，伍姑娘亦將那位朋友「斷捨離」，不再是朋友。而當她一邊說時，伍姑娘在旁「表演」瑜伽腳貼頭動作，轉移視線，非常搞笑；伍姑娘又話回顧過去，自己曾有30個男友，但個個分手後都可以做朋友，只有一個因欠錢才絕交。

至於趣怪問題「如果陳敏之老公出軌對象是伍詠薇」，陳敏之則說會誠心祝福，但若果伍姑娘只是玩玩吓，就會兜巴星她，伍詠薇再說若果是一夜情，陳敏之就要斷絕姊妹關係。