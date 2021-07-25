螞蟻腰點樣練？千年一遇空姐力戰爆肌高Ling連詩雅

近年因為疫情影響，大家入外出多做運動成風氣，女士們更加係重點操腰，咩兩星期練出腹肌Challenge做到厭，近排大家就轉玩螞蟻腰，即係介於19至23吋之間嘅腰圍，估唔到「一腰百應 」，當中被日本媒體稱為「千年一遇空姐」嘅台灣網紅高鈺雯（Rita），曾被傳過係羅志祥眾多「豬女郎」之一，擁過百萬粉絲，佢就最鍾意大晒佢條螞蟻腰及長腿，早前佢晒出多套比堅尼靚相，獲網友大讚「比傳說中的美人魚還美」！

唔好以為台妹特別索，其實本地「佳麗」都一樣煞食，好多更加係港姐出身，睇嚟真係「實力」保證！就好似早前成功挑戰漫畫腰嘅高海寧咁，佢就一於「收起」34D咪咪，轉晒纖腰，成功練出腹肌嘅佢，近排都係咁晒自己條腰，不過網友都一樣睇得好興起，大讚佢應大則大！

2003年參選港姐入行嘅李施嬅，雖然已經4字頭，不過佢都一樣操到腰仔好似少女一樣，見佢個社交網時不時上載超高難度嘅瑜伽倒立Pose，就知佢咩料啦！最鍾意玩「人體奧妙展」嘅佢，耐力驚人，喺酒店隔離都仲可以只用雙手貼住床做支撐，再用腳尖掂住梳化，真係似足「X-MEN」。

瘦底嘅馮盈盈，由參選港姐嗰時就已經弗到爆，明明瘦到見胸骨嘅佢，條小蠻腰就當然唔使講，最難得係佢依然可以成日都喞出小峽谷，原來佢係靠落力舉鐵而擁有令人羨慕嘅完美身段，佢嘅目標仲係要操出蜜桃臀，到時有前有後，咁就真係名副其實嘅螞蟻腰。

講到香港操腰代表，就一定唔少得歌手連詩雅（Shiga）！話佢係做Gym達人就一定唔過分，事關早前佢因為網友一句「好似唔夠乾身喎」，佢即刻發奮猛操，搞足3星期增肌計劃，操到排「朱古力」粒粒分明，就算放假喺屋企都狂做運動，佢仲開心Share練腰心得，話每日只需10分鐘就可以擁有「川字腰」，大家要學嘢喇！

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