本日日本：Sanrio角色聯乘無線耳機　開聲冧你

日本無線耳機品牌Zeeny不只與倖田來未、崎山翼等偶像合作，最近亦與Sanrio的人氣角色聯乘，推出一系列無線耳機，主角包括Hello Kitty、Little Twin Stars、Pochacco、布甸狗及肉桂狗，總有一款啱你心水。Hello Kitty款式選用Zeeny系列中最高音質的Zeeny ANC耳機，有Active Noise Cancelling功能，可以消除噪音，聲音更清晰，而其他款式則選用Zeeny Light耳機，這個技術曾奪得日本大型音響大獎VGP的部門獎，以低價格高質量取勝，並兼容無線充電。另外，此系列耳機的一大亮點是無論開機、關機、連接等提示音都有相關的角色配音，就像無時無刻都在你附近，很有治愈效果！Hello Kitty耳機限量300對，售25,080日圓（約HK$1,756），其他款式各限量250對，各售10,780日圓（約HK$755）即日起至9月19日23:59於網上預訂，10月發貨。