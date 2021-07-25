Edan起花名「小Jer」　柳應廷反擊寸抄襲封面

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）前晚（23日）齊亮相網上音樂平台和粉絲互動宣傳新歌，分享新歌製作及MV拍攝過程，期間不斷互窒，又互相挑選對方的作品挑機試唱，逗得「鏡粉」非常開心，最高峰時期成功吸引超過6,400人收看，同時喺音樂平台「集體吹水」。

Edan和Jer在直播中，問到《E先生連環不幸事件》和《小諧星》哪一首最像自己的親身經歷時，Edan就話：「《E》中描述嘅人物性格同自己較似，而《小》比較代表到自己嘅經歷。」又補充指自己對《小》的歌詞比起《E》更大感受，因為歌詞就像說出道以來的經歷：「我擔心大家會誤會我唔想做諧星，而事實上我係好享受嘅，只是擔心做唔到大家理想中嘅偶像，於是選擇做諧星並向全能型偶像發展。」

加流淚戲Edan喊唔出

而Jer分享了新歌《砂之器》MV的拍攝過程，表示MV概念的重點是著名身心靈叢書《零極限》的頭兩式「對不起」及「請原諒我」，亦連繫到《狂人日記》中主角破壞了與身邊人的關係，他會選擇道歉，希望得到原諒。他大讚MV的女演員十分專業，又指自己在拍攝喊戲時好投入。之後問到Edan會否在MV中嘗試挑戰喊戲？Edan分享了原來在拍攝《E》的MV時曾被要求加場流淚戲，可是卻「喊唔出」。

Jer表示錄音一次要唱4小時，分享了Edan在《小》推出之前已經不斷唱demo。Edan指自己很喜歡《小》的旋律，但認為不能跟《E》比較，又指《E》有鋼琴solo部分，但不能每首歌都有鋼琴solo會令人悶，所以要嘗試新突破，而《小》確是他愈聽愈喜歡的一首歌。

如交換作品會有何選擇？Edan笑言要用自己的鄉音版《水》換Jer版的《水》，之後又表示很想看Jer表演《E》，尤其是彈琴solo部分。而Jer則笑說如唱《E》應比Edan好聽， Edan反駁自己歌自己唱最有感覺，隨即要求Jer即場唱幾句《E》，Jer之後亦叫對方唱他的歌，Edan就試唱了幾句《狂》，笑言的狂人版本比Jer的更「狂」。

Edan表示錄《小》時，會飲媽媽煲的愛心湯藥及涼茶，所以錄音6天也沒聲沙。Jer則透露了自己喜歡在錄音時熄燈，令感情更為投入。他們又互窒，Edan不停為Jer改花名為「小Jer」、「大Jer Jer」等，訪問最後窒Edan的新歌cover抄自己的《迴光物語》同用趴的姿勢，Edan就反擊寸他：「不如話全世界趴喺床度嘅cover都話係抄佢啦。」