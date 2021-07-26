Leah Gotti　選美冠軍　文武雙全女神

美國四仔界每年都有唔少新進脫星橫空出世，當中有唔少令人印象深刻，其中就有Leah Gotti。擁有迷人外形嘅佢，不但係選美冠軍，其後更閃電投身四仔界，成為備受期待嘅人氣脫星。

摔跤隊隊長

唔少脫星喺投身四仔界前都係運動健將，Leah Gotti亦係其中之一，高中時期不但係田徑及壘球校隊隊員，又係摔跤隊隊長，更喺全國摔跤比賽奪得優異成績，不但成為德州唯一一位聯合大學摔跤隊隊員，更獲得摔跤獎學金，順利升讀德州嘅大學，修讀生物技術學位，名副其實係係文武全才。

至於佢點解會投身四仔界呢？事緣佢獲邀參加Exxxotic選美比賽，當時佢以為只係一般嘅選美活動，卻估唔到居然係性感小姐選美會，令佢第一次喺觀眾面前展現性感嫵媚嘅一面，結果奪得冠軍。之後，獲得各大四仔片廠邀請拍片，經深思熟慮後，2015年為成人網站FTV演出一系列短片，正式喺四仔界出道。

重返四仔界

初期以自娛及演出女同作品為主，其中更有機會並顆拍著名脫星Anikka Albrite演出《Anikka's Fxxx-it List》，不但獲得極佳銷量，更喺2017年舉辦嘅XBIZ頒獎禮獲提名「最佳女同演出」。之後，佢為New Sensations、Digital Sin、FM Concepts等著名四仔片廠演出作品，均喺各大四仔頒獎禮獲得多個獎項提名。

問到點解咁鍾意演出女同作品，佢就解釋話因為自己係新人，演女同戲令佢感覺比較舒服及自在。後來佢終於為Digital Sin演出首套男女性愛作品《Schoolgirl Bound #3》，一如意料獲得空前反應，更喺2017年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳性愛演出」，自此次後，佢更密密為Blacked、Vixen及Tushy等片廠演出一系列火辣十足嘅作品。不過正當大家以為佢嘅脫星事業更上一層樓時，佢突然宣布引退，直至2020年9月重返四仔界，更開始個人成人網站及四仔片廠，睇嚟佢對脫星工作仍有團火呀！

Profile

出生日期：1997年10月4日

身高：157cm

三圍：34C-22-32

Leah Gotti唔算好勤力出Po，但係亦會定時派福利，當中有一段短片講佢着住黑色透視內衣上旋轉樓梯，畫面相當誘人，令人好想一睇再睇！