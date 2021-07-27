馮允謙MC齊變百萬歌手　互笠高帽Nice爆有段故

唱作人馮允謙（Jay Fung）日前為樂壇新人MC張天賦新歌《反對無效》作曲，獲外界一致好評，其MV點擊更突破二百萬。日前MC便邀請Jay合唱《反》英文版《How Many Times》，以及Jay的新歌《因愛之罪名》英文版《Can’t Stop Myself Tonight》，兩首歌的曲及英文歌詞，均由Jay親自譜寫，充分表現出他音樂才子的一面。

而當日錄音，二人雖然是首次見面，但Jay對後輩非常照顧，由於兩首歌的高音部分相當之多，Jay細心指導心情緊張的MC飆高音小技巧，未幾，他們已在鏡頭後又唱又跳，打成一片，MC難掩興奮地︰「可以邀請到Jay上嚟同我合唱兩首歌，真係好開心，同時又好緊張，之前聽人講Jay份人好Nice，依家見埋真人，真人原來更加Nice！」Jay則發揮搞笑本色：「我想講，你首歌真係好好聽，唔係因為首歌係我作，而係你真係唱得好好，你唱得咁好聽，我冇可能唔Nice啦！」

MC回想收到《反》的Demo時，一聽前奏便愛上：「Jay喺個Demo一開頭有段ad-lib，我一聽到就同同事講『得喇！我要呢首歌！』我好想學到你嗰段ad-lib，但我到依家都精通唔到。」Jay順應MC要求即場演繹，並笑言下次會再寫首更高音的歌給對方。