獲封「隱世好聲音」　古佩玲一個原因冇得玩《聲夢》

無綫節目《聲夢傳奇》令歌唱比賽掀起熱潮，發掘多位靚聲新秀。不過，其實TVB本身就是臥虎藏龍之地，其中2019年香港小姐季軍古佩玲（Kelly），雖然選美出身，但卻擁有「隱世好聲音」。她表示由細到大也覺得自己的聲線難聽，直至去到加拿大讀書，才意外地發現天賦：「自己把聲比普通女仔沉，自己都覺得好難聽，但有次喺加拿大唱K，竟然有幾個朋友讚我把聲好特別、好好聽，喺鼓勵之下就去咗學聲樂，一學就6年，發掘到自己把聲原來幾特別。」

她曾在加拿大參加內地選秀節目《中國好聲音》招募，成功入圍被邀請到內地參加比賽，可惜因為學業而放棄：「冇話可唔可惜，後來自己都參加咗港姐，當初學唱歌都冇話想做歌星，只係有興趣。」選港姐後，她與唱歌之路愈走愈遠，靚聲一直被埋沒：「選美嗰陣有次播自己同朋友錄嘅黃小琥《沒那麼簡單》，大家都話好聽，但係冇人相信係我唱。」她希望日後會有唱歌機會，有打算參加《聲夢傳奇》，但因為要求參賽者是素人，因而未能參賽。

同男友Long D靠視像見面

Kelly於選美期間已經「Long D戀」拍拖，感情維持了3年：「Long D係難嘅，試過1年冇見，惟有日日視像見面，同埋大家都要相信對方、多啲交流去維繫，出街、食飯都視像，有時大家都講笑話好似同手機拍拖咁。最冇癮係嗌交遇到網絡窒吓窒吓，都唔知大家鬧緊啲乜。」她又承認分隔兩地難免出現過「愛是懷疑」，透過溝通、講出感受去化解。而科技進步亦讓大家清楚對方行蹤，減少猜疑，她笑說：「我哋當初當係玩裝咗追蹤App，會用個App去搵大家，好似好冇私癮，但知佢喺邊又會放心啲。」她指希望疫情快點過去，大家可以飛來飛去見面，男友亦有興趣來港發展。