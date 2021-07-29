勁有艷福！陸永咀完李佳芯同馮盈盈上床

藝人馮盈盈及陸永今日（29日）現身電視城為新劇《智能愛人》造勢，講到新劇已於收費台播映完畢，輪到免費台播出可有收視壓力？二人抵死的笑說：「我哋對自己冇信心㗎！但對Ali（李佳芯）有信心！咩都交晒畀佢！」陸永說：「大家睇都係睇佢啫！我就盡量唔想畀人知我有份做，兩個女都唔知係我拍，播出之後再考慮畀唔畀佢哋睇。」記者打趣指《智》是他首部擔正做男一的電視劇，為何要收收埋埋？想不到陸永非常「睇得開」，更講笑自認是甘草演員：「男一又有乜所謂？我就嚟40（歲），都去到甘草年紀，唔求呢啲虛名，哈哈！」

講到陸永於劇中艷福無邊，輪住錫Ali及盈盈，他即澄清：「我唔係為咗呢啲先拍㗎！我有收錢㗎！同埋啲錫戲剪咗出嚟係咁就咁，全部都只係人工呼吸程度就完㗎啦！冇特別感情㗎！」身旁的盈盈笑說新劇似是急救節目，每次親熱戲都是拯救生命，提到二人更有一場床上戲，他們爆笑話只是於床上傾偈、再蓋被、然後踢被，盈盈笑說：「就好似我細細個睇嗰啲戲咁，我哋係復刻版。」

至於講到盈盈於劇中被Ali摸心口，前者指嚴格來說是逼對方摸：「我捉住佢隻手感受我個心跳，其實都怕佢Feel唔到，哈哈！（會尷尬？）唔會！我怕佢尷尬就真，又辛苦佢要摸我。」陸永卻自認是最尷尬的人：「睇住麥美恩撳Ali心口，再見到Ali同盈盈互撳，3個人喺度撳嚟撳去都唔關我事！（你羨慕？）咁又唔係，哈哈！」