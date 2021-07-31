【豐乳飄搖】陳懿德減16磅變咪神　關楓馨水滴胸迎戰

本屆港姐選舉以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28名入圍佳麗早前參與為期10天的「Stay Battle」，今晚正式公布20強入圍名單外，眾佳麗以泳衣Look見傳媒，現場「豐乳飄搖」，更隨即誕生多位「港姐咪神」，當中以陳懿德的「枕頭胸」最「胸猛」，至於陳聖瑜的「蜜桃胸」及關楓馨的「水滴胸」，一樣令吸睛度爆燈！

身為兩大熱門的陳聖瑜（Yvette）和關楓馨（Fabienne），身材可謂不相伯仲，同樣有睇頭，對於一直被視為大熱，Yvette直言開心，問到如何保持唔跌Watt？她說：「你覺得有冇跌Watt？我唔知乜嘢係跌Watt，不過連日嚟拍攝令我晒黑咗，可能白番少少會好啲，要食多啲維化命C內服嘅supplement（補充品）。」她說冇預計自己會入20強，因為經歷過淘汰賽，看到其他佳麗的表現，覺得自己可以做得更好，賣關子說：「遲啲睇節目就會睇到，喺泳池度有啲環節自己覺得做得幾好。」

而Fabienne亦同樣表示冇預計能夠進身20強，感覺好開心，她說爸爸關禮傑每次都叫她要好好表現自己：「爸爸都好開心，冇畀壓力，次次叫我做到最好就唔會後悔，不過覺得自己要有進步空間。（有邊方面要改善？）上台答問題有時緊張，要放鬆啲，跳舞方面都要進步，返屋企都要練，將之前學過嘅嘢多啲練習。（全場邊個女仔身材最好？）個個都好，自己都要努力啲，做多啲運動。」

陳懿德身材最好

而全場最好身材、挾着「枕頭胸」上陣的陳懿德（Rachel）成功晉身20強，覺得佳麗各有各靚，否認「做手腳」谷胸，問到會否覺得有着泳衣的優勢？她說：「覺得有佳麗腹肌練得好勁，反而自己冇腹肌，只係減咗個肚腩仔，不過都滿意自己身形，由6月到依家已經減咗16磅，暫時都開心、滿意，不過覺得再需要努力，心態最緊要，（覺得因為身材好，所以擠身20強？）都唔係，評審睇唔同嘢，美德、智慧和品德，覺得堅毅都好重要，入camp時，好多時工作人員都安排飯盒畀我哋，不過我自己要Keep Fit，就帶飯煲烚雞胸及雞蛋，要多啲時間休息，我都食得好堅毅㗎！」

身為本屆港姐項目統籌顧問的鍾子綸受訪時表示：「今日係公布20強名單，同埋會喺度拍攝泳裝場面，其實之前已講明Staycation有淘汰嘅元素，拍完之後，個淘汰過程已經做咗。」講到較早時候被淘汰的4位佳麗名單已外洩，她強調：「總之我依家係正式公布。（名單外洩係咪內部員工所為？）呢方面詳情冇乜資料，我冇喺其他平台公布過20強。」