踩過界做主持　許廷鏗自認眼淺變喊包

歌手許廷鏗（Alfred）唱而優則做主持，處男下海為ViuTV主持綜藝節目《AH 佛真．惜玩》，今日（2日）舉行記者會，介紹節目中幫7位好友，如林二汶、林欣彤、謝安琪、陳健安等度身訂造旅程，從挑戰中帶出人生在世不同思考課題。

Alfred表示最深刻跟二汶化身「豬肉鏗」及「劏魚汶」，於街市做實習生，拍攝當日更撞正黑色暴雨警告：「同二汶喺出面等啲客到，一有客嗰陣都幾開心！話要咩就斬畀佢，全部斬都係真實，有啲家傭未必認得出我，企喺度睇住我斬嘢都幾大壓力。（有冇畀人投訴？）咁又冇，起碼我到依家都冇睇到新聞話有人食豬骨骾親！」又自爆險找多錢，要搵二汶幫手：「佢數口精啲，後尾我就幫佢劏魚，劏嘅過程都幾恐怖，𠝹完一刀又要拎啲內臟出嚟，劏之前內心都有祈禱吓。」

自認眼淺的他續再爆節目中做「喊包」，喊足一半集數：「同二汶傾偈突然講起生離死別，又有講Ellen（盧凱彤），係好自然咁講到。（二汶都有喊？）佢冇，係得我，可能人過30歲眼淺啲。」

問到有否做主持做上癮？他透露之後除了擔任《全民造星IV》導師之外，還會首度踩入大銀幕客串拍電影，跟老友鄭欣宜飾演夫妻，更預告會有激烈親熱戲：「同佢一齊啲火花都會係澎澎聲，啲NG片應該幾好睇！」