夾錢、儲錢都得？消費券買Apple產品攻略

首期電子消費券終於派發，不少果粉都心思思用此來購買Apple產品。惟留意一點，根據官方最新回應，目前Apple實體零售店僅接受以Tap & Go及Alipay HK兩種消費券平台來購物，暫不支援八達通及Wechat Pay，而使用Tap & Go的話必需把虛擬Mastercard及銀聯卡先綁定到Apple Pay方能使用。

另外，首期消費券只有HK$2,000，可以買到的產品不多，連最平的iPhone SE都買不到。但原來Apple實體零售接受Split Payment，容許客戶以一個或以上的支款帳戶來付款，換句說朋友們可以夾錢，購買更貴的Apple產品。

至於Apple Online Store暫時只接受Tap & Go一種消費券平台，並只限虛擬Mastercard，銀聯卡不能使用。同時Online Store不接受Split Payment，所以買嘢就夾唔到錢了。

另外，坊間提出過以消費券購買Apple Gift Card，藉此解決消費券過期問題。這方法理論上可行，現時Gift Card分為「Apple Store禮品卡」及「App Store & iTunes禮品卡」兩種，分別可用來購買硬件或app，而且沒有到期日，變相可把消費券的錢儲起來。Apple禮品卡可Apple Online Store買到，每次購物最多用8張，而App Store & iTunes禮品卡則於7-11、Circle K等便利店有售。