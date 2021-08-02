34E張可盈去到機場先知失Job　跌落人生低谷！

於2019年參加亞姐打入五強、並憑34E魔鬼身材獲得「最佳完美體態」大獎的張可盈，因參選後不久，撞正爆發新冠肺炎，一切工作要全面停頓。她說曾試過準備出埠拍廣告，但在出發當日，因疫情關係，最後要「原車」坐的士返家。自嘲「選不逢時」的她，曾經一度心灰意冷，但很快積極面對，努力找機會，最後更可一圓電影夢，與性感女神崔碧珈合作拍電影。

現年26歲的張可盈，挾着「最佳完美體態」的封號，現時的身形比以前更好，身高1米75的她，體重有122磅，並有43吋長腿，她稱十分相信「26歲便沒有Baby Fat」這個說法：「26歲生日後，我真係好似瘦咗啲。」保持體態當然要下苦功，原來她每日只吃一餐，更說當年選美時，每天只吃西蘭花、雞胸和雞蛋，食足一個月。

選美至今兩年，她跟很多藝人一樣，受疫情影響失去不少機會，她說：「上年3月，原本我去馬來西亞拍廣告，當我坐緊的士去機場時，聽到宣布話由馬來西亞返港嘅人，必須隔離，公司就通知我唔使去。雖然當時見到機場喺前面，我都要返轉頭，心情由最高跌到去谷底，第一個廣告就冇咗，之後一路都冇喇！」

她說曾經頽廢過，並不斷否定自己，想法充滿負能量，這個情況維持了3個月。直至有一天，無意中看到自己的照片時，發覺相中的自己毫無自信，終於「一相驚醒夢中人」，自我反省過來。她直言參選亞姐，為了一圓拍戲夢，去年9月終於願望達成，可以一嘗拍電影的滋味：「我飾演一個殺手，要追殺崔碧珈，但我運動差唔夠氣，跑到腳都痛，都唔夠佢快。」雖然戲份不多，但她已感到好開心，自言不介意性感演出，更說會給自己兩年時間在圈中大展拳腳。