碧咸3子動向︱二仔三仔遺傳父母運動音樂天分 大仔最冇用？

萬人迷碧咸（David Beckham）與老婆Victoria Beckham育有3子1女，每位成員都備受外界關注，如今3位兒子開始長大，有型、靚仔、高大魅力出晒嚟！早前碧咸同二仔、三仔齊齊轉新髮型，三父子以skin head染金、粉紅色，帥氣又出眾，「碧咸兒子們」再次被網民熱論。

22歲大仔Brooklyn Beckham（布魯克林）冇份參與「父子頭」，留咗一頭中長髮嘅佢，熱愛攝影及烹飪，經常於社交網分享攝影作品以及下廚片段，十足大廚一樣，有板有眼。愛情方面，身邊不乏女伴，曾與Chloë Grace Moretz、Hana Cross拍拖，直到《變形金剛4》女星Nicola Peltz（妮歌娜佩絲）出現令佢定下來，去年二人訂婚，婚禮受疫情影響而延期，Brooklyn同爸爸碧咸一樣早已認定另一半。

快將19歲嘅二仔Romeo Beckham（羅密歐），遺傳爸爸運動嘅優良基因，從小已熱愛網球，2016年更加入英超兵工廠青訓隊受訓足球，現每日都會於爸爸成立嘅職業球隊邁阿密國際（Inter Miami FC）進行訓練，目標同爸爸一樣成為足球巨星。長得183cm高嘅佢，同媽媽Victoria長得似樣，近年成為各大品牌新寵兒，不時擔任模特兒接拍廣告，Cool爆又有型！Romeo曾與《怪奇物語》（Stranger Things）女星Millie Bobby Brown傳過緋聞，現時與模特兒女友Mia Regan打得火熱，不時放閃晒恩愛，早前更傳出搞大女友個肚！

染咗粉紅新髮色嘅16歲三仔Cruz Beckham，就遺傳媽媽音樂天分，擅長自彈自唱，2016年獲Justin Bieber經理人Scooter Braun賞識，其實早於11歲已推出首隻個人單曲《If Every Day Was Christmas》，並將歌曲所有收益捐予慈善機構幫助弱勢青年，相當有意義。

而細女Harper Seven（夏柏舒芬）眨吓眼已經10歲，雖然仲有肉感嘅baby fat，但五官長得精緻，混合父母優良基因，性格樂觀嘅佢經常擺出古靈精怪表情，非常討人歡喜，難怪一向係Beckham家族最受寵嘅成員！