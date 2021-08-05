糖妹練武尋寶！江嘉敏預告剷青挑機龔嘉欣

無綫監製陳維冠將於9月開拍新劇《四十二章經》，據知劇情會講述「四十二章經」輾轉間出現於香港，一班演員齊齊搵寶藏，期間發生很多激鬥，故都有不少動作場口，題材搞笑得來又帶點緊張。

而劇中男女主角為陳豪及龔嘉欣，其他演員有周嘉洛、江嘉敏、糖妹、鄺潔楹、譚凱琪等。戲內江嘉敏將有突破性演出，以男人頭「剷青」造型示人，更要打到飛起，實行向馬來西亞視后龔嘉欣《殺手》一角挑戰，對她來說挑戰甚大。至於糖妹雖然身形矮小，但偏偏是武藝高強的高手，現時劇中演員正練功夫，個個練到手瘀腳瘀。

地獄式減肥

江嘉敏接受東網訪問時坦言：「好擔心呀！我要剷青，未試過咁短頭髮，我諗個頭要剷到好似龔嘉欣《殺手》入面咁，都驚塊臉到時會脹卜卜，所以依家地獄式減肥，節食加做運動，不過成績好好，我條腰已經瘦咗3吋，依家21吋腰，但都要努力。」而糖妹現時每日都Keep住跟教練健身，相當勤力，監製亦特意安排了不同的練功班包括吊威吔班給他們，糖妹已經吊到周身瘀傷。

至於憑着《殺手》勇奪馬來西亞視后的龔嘉欣，3年前拍攝時已打到遍體鱗傷，雖然已有「底子」，但嘉欣都不敢鬆懈，她說：「今次都要打，依家每星期都要上拳腳、兵器同威吔堂，本來威吔堂冇預我，係我自薦去上，因為拍完《殺手》都已經過咗一段長時間冇打，我都希望自己可以再有突破，所以要加緊練習，瘀傷方面我都已經習慣晒。」

周嘉洛兩邊拍都OK

現時正趕拍劇集《痞子殿下》的周嘉洛，表示很妒忌眾女可參與打戲，他說：「其實我都好想同佢哋一齊練，自己一路都好恨拍打戲，但未有機會。（《痞》劇唔使打？）唔使，呢套講我唔識武功，剩係畀人打，不過畀人打都要有技巧，畀人打得多我都變咗有經驗點去打人，我喺《愛‧回家之開心速遞》都成日畀人打，好有經驗。」說到有排都返不到《愛》劇劇組時，他即說：「唔知呀！等公司安排啦！我都好掛住佢哋，但佢哋又好戥我開心。（兩邊拍得唔得？）我OK呀！我唔瞓覺都得㗎！而陳豪說：「自己都好期待同一班新演員合作，希望能夠擦出一輪新火花。」