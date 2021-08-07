【郭富城歌詞成座右銘】MIRROR金句王！Alton其實好吹得

MIRROR成員唔少都係低調派，除咗年紀最大、暖男代表及顏值擔當嘅Frankie（陳瑞輝），其實細佢1年嘅Alton（王智德）都係漆黑中嘅螢火蟲！現年31歲嘅Alton本來係健身教練，雖然參選《全民造星》只係打入最後30強，但成功吸引花姐注意，獲選做MIRROR其中一員，令佢感動大喊！

喺參選中，Alton表演跳舞，大晒招牌肌肉令一眾女評判及主持為之瘋狂，而喺第2次選拔賽中，佢跳唱天王郭富城歌曲《木偶襲地球》，雖然表現一般，但佢最後哽咽講咗歌中兩句歌詞「尋求無悔真生活 路漫長也靜候」，往後不斷被翻Loop，仲成為咗隊中嘅金句王，口才了得，令佢獲安排喺演唱會上表演7分鐘棟篤笑。喺呢段表演中，Alton自嘲存在感低，又曾被家人問係咪退咗團，仲表示一直唔明自己點解可以入選MIRROR，而花姐就話當時就回應係因為佢有感染力，好有正能量可以感動觀眾。而最後佢淚灑舞台，感性表示：「條路好崎嶇，一路行嚟唔容易，但我知道，因為有你哋。人生就係要堅持，先去到目的地。」令全場又喊又笑！

雖然佢曾自嘲冇Frankie咁靚仔，但口才好、轉數快、好精靈又玩得，曾經喺綜藝《考有Feel頭冚Bra，連一向高要求嘅鄭裕玲（嘟嘟）都曾公開喺電台大讚佢喺演唱會上嘅表現，估唔到佢咁Talk得！佢仲試過將姜濤首代表作《蒙着嘴說愛你》改詞「Oh Baby, I'm so poor. 今個月入不敷支 生活在救助裏 我仍然入不敷 給經濟援助也好 我戶口乾枯 全憑債務貧窮堅持 還有阿媽的照顧」，夠晒頂癮抵死，唔少網民都話希望公司可以畀多啲機會佢發展所長，期待佢之後嘅表現呀！

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