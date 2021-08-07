周潤發獲頒榮譽博士爆金句　喺無綫見最多係呢位黃金拍檔...　

周潤發出席浸大舉行的「榮譽博士學位頒授典禮」，戴口罩、穿上博士袍的他上台接受「榮譽人文學博士學位」，當他戴上博士帽後全場掌聲祝賀，他就以鞠躬致謝，再步行往致詞台。他在台上說：「大家好，我係周潤發，今日好高興，好日子，立秋，得到呢個獎萬分之高興，多謝晒浸大頒贈呢個博士學位畀我。」

周潤發在台上回顧其演藝生涯，由60年代開始講，佢話：「講讀大學，我阿媽有意見，60年代，已經帶我出嚟飄洋過海咁去讀香港社會大學，嗰時我只得10歲啫，60年代嘅香港社會非常簡陋，我哋住嘅地方就喺舊唐樓，一間唐樓就住咗30幾人，頭房啦，我哋就係廳度，我啦，我外婆、家姐、阿妹碌架床，四個瞓，中間又一家人，7個、8個、9個、10個都有，尾房又一家人，兩邊走廊有3個碌架床，所以嗰啲環境係非常之惡劣，對一個鄉下仔嚟講，壓迫感好大，所以好多時間我都係走咗去睇公餘場，5點半嗰時前座仲係2毫子，後座4毫子，其實戲裏面做乜，我都唔知，我鍾意歎冷氣嘅啫，我年少嘅時候就喺戲院過。」

他又講到70年代就報「無綫大學」，畢咗業之後不停拍戲，不停講對白，由朝早06就拍到26（凌晨2點），出外景講對白，返到（錄影）廠又講對白，瞓緊覺都係講對白，9年都係咁日日咁樣過，我拍咗咩真係唔知，我見得最多，唔係我阿媽，係鄭裕玲，（全場爆笑）一化妝就見到佢，日日陪住我，係返屋企就bye bye，但聽朝又見，唔見幾個鐘又見到佢，真係，鄭裕玲係陪我喺電視台最多嘅藝人。」

到了80年代，1984年開始不少新導演出現，他坦言在1986年幸運地獲吳宇森導演開戲，自己每日都於槍林彈雨下過，他笑言：「我1日開幾萬發子彈都有。」拍電視劇及拍電影的日子跨越20年，他都沒有休息，笑言如果不是有首映禮，根本沒有機會看回自己的作品：「因為嗰陣早、午、晚三組戲，啲人問我點分啲角色，我就話唔理，我去到着咗嗰件衫就識做戲！」之後發哥又去讀夜校學英文，1996年拍了第一部外語片，他笑言又是拎槍拍戲，對白不多，又謂：「死得啦！第一套戲就節哀順變，所以跟住我喺荷里活發展都知係點，都係節哀順變，1999年李安導演搵我拍咗《臥虎藏龍》，一拍拍到依家，我覺得電影好好玩，係好有趣行業，每一個角色挑戰性好大，嗰陣因為要搵食，所以要付出，係逼出嚟，好多謝香港人畀到好多鼓勵、包容我，好多謝香港呢個地方畀到好多愛我。」