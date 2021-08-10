歐陽震華力撐！梁思浩開靈異騷　救急隊Stand By

藝人歐陽震華（Bobby）同馬德鐘（Joe）合作完無綫新劇《伙記辦大事》後，將會踏足九展開騷，不過佢唔係做主角，而係撐好友梁思浩（村長）場擔任嘉賓。村長接受東網訪問時表示：「我同Bobby係識咗好多嘅朋友，不過我19歲就識佢太太，咁我打畀佢太太，而佢又係出名嘅愛妻號，佢點會唔應承呀，我都有補番問Bobby嘅，佢都一答應咗，另一位嘉賓就同我母子相稱嘅肥媽，佢曾經係我經理人嚟㗎，不過佢哋做乜，暫時賣吓關子先。」

希望長做長有

至於在農曆七月節搞《鬼話連篇梁思浩朗讀會》，佢話純屬經理人一句說話，覺得香港未做過，所以如要開第一個靈異騷，應由佢呢個娛圈鬼王開始：「我都做咗17年靈異節目，呢次先係對支持者一個交待，同埋我想幫喺疫情下，少咗工作嘅幕後人員，等佢哋有工開，今次請咗30位，我都希望長做，佢哋可以繼續有工開。」問疫情下可擔心票房？佢就叫大家不用擔心，因為兩場騷已爆：「好好彩，本來喺九展開8月14號一場，點知未開賣，內部認購就爆咗，立即加開15日，喺冇宣傳下又再爆埋，九展冇期再加場，不過會做巡迴，香港站後、就去馬來西亞，新加坡，澳門同廣州，考慮到反應咁好，可能做呢轉巡迴完咗，再喺香港做Part 2啦。」佢又話開一場已收支平衡，所以會一如以往將第二場部份收益，捐去禪院起茶室畀善信同僧侶有個休息處。

村長又話今次開騷好好玩，除有特別燈及聲效外，更有意想不到嘅畫面，而重點係佢拍埋心口：「我保證入到場，一定百份百嚇餐死，會Feel到有靈體嘅存在，感謝上天同啲鬼幫我，啲娛圈鬼故係全新，同埋我提啲觀眾要帶埋紙巾入場。」唔知係咪暗示會嚇到喊呢？再問佢怕唔會真係嚇親較細膽嘅觀眾？佢立即話：「多謝提醒，我會安排救急隊在場，太驚嚇個心好易出現問題。」