試過上台前暈倒　車太鉉患恐慌症唔敢坐飛機

現年45歲的韓國男星車太鉉最近憑與女星Krystal合演的劇集《警察學院》回歸，曾拍《我的野蠻女友》、《極速緋聞》及《與神同行》等多部賣座電影的他是韓國的「喜劇天王」，但原來形象開朗又搞笑的他長期患有恐慌症，更曾多次因為該病而暈倒。

車太鉉於1995年在KBS電視台的選拔大會奪得銀獎，開始他的演員生涯，他於2001年憑與女星全智賢合演的電影《我的野蠻女友》爆紅，而他於2008年主演的電影《極速醜聞》連續4星期稱冠韓國周末票房榜，為他迎來第2個全盛時期，但原來他在拍畢《我的野蠻女友》後，因為多部作品成績未如理想，令他覺得自己辜負了大家的期望，承受極大壓力，所以患上了恐慌症。

於2006年與初戀女友結婚的車太鉉曾在受訪時表示於婚前已患有恐慌症：「在《我的野蠻女友》之後，因為幾部電影都失敗了，那時候沒有鎮靜劑的話，我完全無法外出，結婚之後好轉不少了。」他最近亦有節目中回想在工作時暈倒的經歷：「10多年前我在美國暈倒了，當日我要做主持，卻在上台前30分鐘暈倒，所以無法完成第1部分。」他至今也因為心理陰影而無法坐長途飛機，而他一直嘗試靠自己克服恐懼：「很多人都是在感到辛苦時食藥，也會去見醫生，這些都是好方法，但畢竟也要靠本人去戰勝它。」