聲夢騷︱炎明熹自爆緊張到爆鼻涕　冼靖峰緋聞被擺上枱

一連四場的《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，昨晚（12日）假旺角麥花臣正式開鑼，無綫主席許濤、副總經理曾志偉、高層樂易玲、星夢老闆何麗全、一眾應屆港姐以及「國民初戀」姚焯菲（Chantel）父親等現身支持。個唱開始前已有大批Fans聚集於館場外，一樓擺滿Fans對15名「聲夢」學員的應援物，如大型花牌、易拉架海報等，其中「人氣王」炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及張馳豪（Aska）更特別有人形公仔氣球擺設，以Aska的最為大型。

甫開騷「聲夢」全體學員着回MV造型逐一出場，打頭陣唱出主題曲《造夢時學會飛行》，兼帶來快歌《全身暑假》，聲夢節目主持人森美以嘉賓登場助興，感觸表示見證眾學員的成長之路，深覺在娛樂圈打滾承受巨大壓力。

首位獨唱學員的是冼靖峰（Archie），唱出《我懷念的》，又再孖好友Rock合唱《怎麼捨得你》，唱畢二人互相「廝殺」，問Fans覺得他們可有不和，即使現場有人大叫「有」，但Archie表示沒有，更玩爆料：「有日我哋入廁所傾偈，同一個廁格⋯唔係！同一個廁所，話導演唔鍾意我哋，因為我哋唱歌個樣好猙獰同醜樣。」隨即大螢幕Show相力證，先有Archie的演唱相，Rock笑說好佩服對方唱歌時鼻窿大過口，Archie急解釋是角度問題，低抄鼻窿自然大，輪到播出Rock洋相時，Archie則笑他：「佢唱歌一定瞇埋眼，擘大眼就唱唔到，依家就畀你唱首歌平反。」Rock緊接帶來《笑忘書》。

鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）及詹天文（Windy）各自獻唱完跳唱歌後發言，Aeren自爆參賽後由「鐵甲人」變成識扭動的跳舞人：「我有脊椎側彎，做過手術，背脊成條鐵咁，扭多啲扭番出嚟。」Yumi取笑二人同時都多了個緋聞男友，因Windy及Aeren分別跟Archie及「火雞」孫漢霖（Steven）傳緋聞，Aeren撲出叫Yumi收聲：「緋聞即係假㗎啦！唔係真！」及後齊帶來《跳舞街》。

輪到「國民初戀」姚焯菲（Chantel）出場獻唱「成名曲」《戀愛預告》時，獲全場Fans拍手歡迎，另孖導師JW（王灝兒）合唱《矛盾一生》及《逃生門》，Chantel更帶來小秘密：「其實JW唔鍾意佢被叫大JW、我叫小JW。」JW和應笑說：「我哋年紀睇落差唔多！」引全場發笑！而另一導師泳兒則同冼靖峰合唱《我的回憶不是我的》。

「人氣王」炎明熹成壓軸出場的學員，先後帶來《Bad Romance》、《愛情陷阱》及《沒有你還是愛你》，大騷長腿的Gigi即使跳唱完氣也不喘，笑言：「大家都知我唔係好識講嘢，但當我知道要講成2分鐘嘢，我好崩潰！」故她特意準備了一封信封去感謝Fans支持。

去到Encore環節，「聲夢四小花」Gigi、Chantel、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）跳唱出韓文歌《How You Like That》及《Chotto 等等》炒熱氣氛，充滿青春活力！最後15名學員合唱《拼圖》，為首場個唱畫上完美句號。

騷後Gigi孖Archie受訪，前者謂出場前緊張到抖唔到氣：「突然有好多鼻涕，清潔完個口又乾，好彩中間可以飲啖水。」致謝信花了幾耐時間寫？她笑說有一段時間都難以落筆，最後要上網搵「軍師」幫手：「參考其他人點寫，再加自己嘅想法，有幾句喺社交平台都有Post過。」並講到身在內地的父母透過網上直播睇騷，騷前更Sweet爆Send短訊打氣：「女兒加油！爹哋、媽咪支持你！」

Archie亦大讚對方表演好好，惟自覺自己可以做得更好：「始終都係第一次面對觀眾、喺咁大個場館演出，狀態都會打少少折扣，但自己好Enjoy、Hyper。」笑說跟詹天文（Windy）的緋聞再次被擺上台，他大方指不介意：「冇乜所謂，係稿嚟嘅，綵排嗰陣講過好多次，聽到冇感覺，係假㗎！」再自爆其實開騷甫出場曾一度感動到想喊，幸好即時收回情緒：「唱主題曲嗰陣好有歸屬感，但知道一喊再唱就瀨嘢！會忍住到尾場，咁先矜貴！」