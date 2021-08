漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings )公開新劇照,其中飾演男主角「尚氣」父母的「徐文武」梁朝偉與「映麗」陳法拉,於樹林中大耍功夫對戰,不忘借機談情,非常浪漫!

飾演心狠手辣大奸角的梁朝偉,面對老婆時也柔情十足,與她互玩十環,又近距離接觸,施展電眼望她。