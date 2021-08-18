曾經係哨牙仔　南柱赫變靚仔原來多得張基龍？

曾拍韓劇《舉重妖精金福珠》及《Start-Up：我的新創時代》的27歲男星南柱赫，擁有靚仔樣和1米88的健碩身形，深受女粉絲喜愛，而模特兒出身的他原來學生時期曾是哨牙仔一名，最後靠箍牙成功變靚仔！

身形高大的南柱赫讀初中時曾是籃球選手，他一直夢想成為籃球員，但他因為受腳傷而兩度接受手術，最終被迫放棄做運動員的夢想，而同學曾建議他做模特兒，他便參加首爾湖西藝術實用專門學校與YG KPLUS事務所舉辦的「1日模特兒體驗」比賽，並奪得冠軍，贏得3個月獎學金及成為YG KPLUS事務所的模特兒，他於2013年10月首次行天橋，當時還是高中學生的他見到比自己早出道的張基龍，覺得對方很帥氣，便視對方為偶像。

張基龍曾在出道初期箍牙，南柱赫當時問對方在工作時會否感到不方便，對方就叫他不要在意，更指在箍牙的時候拍了不少廣告，叫南柱赫放心箍牙。而南柱赫於2014年獲邀擔任樂童音樂家的歌曲《200%》和《Give Love》的MV男主角，他初時因為正在箍牙和擔心自己的發音不準確而拒絕，但事務所覺得機會很難得，便說服他出演MV，結果他成功憑MV大受注目，之後更出演節目《我去上學啦》，及後拍攝劇集《人魚公主》和《Who Are You－學校2015》，正式往演員方面發展。