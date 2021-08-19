牆身有裂痕　修補原來咁簡單！？

家居住了一段時間，牆身必定有一些花痕、裂紋，今集萬潔靈家居清潔劑特約《自己屋企自己救》就嘗試DIY修補牆身，究竟可否成功令牆身回復平滑呢？

今次選購了兩款不同類型的補牆工具，分別是瓶裝的「快乾補牆王」以及枝裝的「易批補」，前者適用於修補花痕，後者專為裂縫而設。

「快乾補牆王」材料呈膏狀，只要像塗麵包般將花痕填滿即可，缺點是顏色較灰，與白色牆身有明顯色差。「易批補」用法與玻璃膠相同，所以需要配合打膠槍使用，雖然用法較難掌握，但與牆身色差較少。

裝修學院校長Simon表示，正確施工順序需要先剷走裂縫旁邊鬆脫的石灰，然後再塗上新的石炭。而且要選擇合適的灰料，每款炭料都有列明施工限制以及做法，譬如有些標明快乾、修補厚度限制為2毫米等，剷底後就可以視乎需要修補的厚度而選擇灰料。使用錯誤灰料或者塗得太厚的話，之後就有機會出現裂縫甚至掉下來。

另外，上灰時亦建議塗上「施拿」，令底灰與新灰更穩固。Simon亦講解批灰手法，工具方面就有木托、批灰匙、漆剷，先用漆剷拿起灰料再放上木托，以批灰匙混和灰料後即可動工。新手最難掌握是操控灰料，批灰匙約以45度放在灰料上，加一點壓力，再由外至內拿起灰料。批灰時，灰料先放上灰板，再以扇形或十字方向平均塗上灰料，批灰關鍵是輕薄及均勻。至於牆身顏色，灰料一般是白色，如果牆身是白色的話，其實都可以接受。但做得更妥當的話應該掃上油漆，因為油漆除了美觀，亦有保護牆身的作用。