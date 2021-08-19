【今年月餅真好味 II】新奇有趣咩味都有

提到月餅的口味，大家多想到傳統蓮蓉、五仁、奶黃、冰皮，以及近年流行朱古力、抹茶或果仁等款式。不過對一眾愛新奇刺激的朋友來說，一些獨特口味和配搭，可能才是他們杯茶，今年坊間亦有推出富趣味性及有趣的新口味，應會吸引到另類粉絲。

荽味Double Up

這幾年出現一股芫荽熱潮，無論火鍋湯底、點心、咖啡、雞尾酒等通通加「荽」，品牌香菜先生上年推出香菜月餅，一鳴驚人，今年和享樂烘焙合作推出升級的芫荽麻糬酥月餅，餡料選用新鮮芫荽、自家出產的芫荽粉和乾芫荽碎，中間還加入麻糬，據指芫荽味勁過上年2倍，麻糬口感軟糯濕潤，提升口感，芫荽控不妨挑戰下。（8月21日開始換領）

榴槤千層

榴槤和芫荽一樣，喜惡分明，早幾年開始已有推出榴槤月餅，味道濃烈又有捧場客。今年台灣品牌微熱山丘除了推出用天然土產鳳梨醬製作的鳳梨奶黃月餅，還和鴻福堂聯乘，推出選用馬來西亞彭亨州貓山王製作的貓山王榴槤法式千層月餅，餡料有3種組合，包括宇治抹茶、咖啡和杧果，表面再加法國朱古力點綴，令榴槤的味道變得更富層次。另一款貓山王榴槤冰皮月餅，特別是冰皮選用超級食物巴西莓製成，高纖抗氣化。（9月1日開始於指定分店換領）

蛋黃之最

吃蓮蓉月餅，常見是雙黃、三黃或四黃，有時或有出現過十黃及十二黃等，台北‧寬巷子和 店小懿今年隆重推出重量級的二十黃白蓮蓉月餅，表面印上「懿」字或「寬」字，看起來猶如一個圓形大蛋糕，一家人吃完飯齊齊切餅，無論點切都可以吃到油香十足的鹹蛋黃。（9月3日開始換領）

蜜瓜溝芝士

通常吃芝士，都會伴果醬、水果或果乾來配襯，本地品牌花玥今年的流心手工月餅系列，推出2款新口味，除富炭焙香的流心焦糖咖啡手工月餅，還有獨特配搭的流心蜜瓜芝士手工月餅，選用多款芝士加忌廉製作成流心餡，但入口又散發出淡淡蜜瓜味，鹹中帶甜，配搭新穎。（8月15日關始換領）

團圓冬瓜蓉

夏天吃冬瓜消暑補水，冬瓜除了用來煲湯和整冬瓜盅，也可以變成月餅餡。鋒味今年推出全新中秋月餅禮盒，當中2款新口味以團圓作主題。以低糖豆沙及日本糖漬柚子皮製作的柚子豆沙蛋黃月餅，甜而不膩。另一款象徵團員的冬瓜蓉白蓮蓉蛋黃月餅，白蓮蓉和冬瓜翅做餡，加上手切鹹蛋黃，富有口感，鹹香蛋黃和清新爽口的冬瓜出奇地夾。（8月30日開始換領）

啖啖肉香

英國名菜威靈頓牛柳相信大部分人都食過，變成月餅餡你又試過未？網店Phoebe’s Kitchen經過1年籌備，於今年推出創意設計威靈頓月餅，外表看起來和平常的月餅差不多，一刀切開就見到嫩滑牛柳、帕爾馬火腿、鵝肝蘑菇蓉等食材，啖啖肉很過癮，平時食月餅多數配熱茶或咖啡，這款月餅應最適合配紅酒慢慢歎。（9月1日開始換領）

毛孩啱食

如果屋企有毛孩，大家或許都想同寵兒齊齊開心過節，而香港維港凱悅尚萃酒店就聯同寵物食品生產商Meal Rical鮮食煮意及寵物插畫工作室petstudiohk，推出適合狗狗食用的「萌犬月餅」。月餅有三文魚、鹿肉、馬肉3種口味，設有單個裝及一盒3個裝禮盒。於9月10日或之前選購月餅禮盒可享20%折扣；毛孩都可以擁有一個營養豐富的月餅選擇，齊齊慶中秋。（即日至9月21日期間於酒店餅店領取）