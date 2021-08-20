美艷老闆娘　豪放又善良

日本人嘅殷勤服務態度，可謂數一數二。AV界亦有好多以待客非常殷勤嘅老闆娘為題材嘅作品，佢哋當客人係老公咁服侍，貼心又瞓身，而且點玩都得，令每個客人都有賓至如歸嘅感覺。

瞓身招呼

喺Prestige出品嘅《招待草庵 19》中，有一間位於深山嘅溫泉旅店大受客人歡迎，訂房經常爆滿，原因係老闆娘齋藤亞美里美艷迷人又好身材，而且招呼客人可以話無微不至。當客人嚟到，佢先會用舌頭為對方全身洗塵，侍浴時又會大玩波哋，之後再嚟個水中激戰！如果客人想玩情趣玩具，阿妹就會主動滿足對方，甚至唔介意同客人玩3P大混戰，總之就會滿足晒客人所有要求！

靈活蛇舌

喺桃太郎映像推出嘅《GO TO溫泉住宿計劃》入面，男主角正太係一位八卦雜誌記者，有一日，佢去到一間旅館明查暗訪，原因係有消息指旅館老闆娘以肉體招呼客人。佢發現老闆娘白川柚子原來係一位白滑又可愛嘅美人兒，之後佢暗中拍攝柚子嘅一舉一動，果然見到對方以又長又靈活嘅蛇舌撩動男客人嘅敏感點，之後仲激戰起嚟！正太得到第一手猛料，感到相當興奮，拿拿臨返房整理資料，點知呢個時候柚子突然走入正太間房，以上乘舌技令佢飽受快感衝擊，更埋牙肉搏打真軍，今次正太真係寓工作於娛樂喇！

喚醒雄風

DAHLIA推出嘅《極樂朱唇接待》，講述美乃雀係一間溫泉旅館嘅老闆娘，佢對待客人細心又貼心，見到客人舟車勞頓唔夠精神，於是立即施展口技嚟喚醒雄風，憑住熱情嘅態度以及熟練嘅口技刺激，客人幾攰都好，亦會硬朗起來！不過唔使心急開戰，因為阿妹會先同客人一齊沖洗，更會用對極品G奶玩波推，然後再嚟個浴室激戰！用餐時，阿妹會細心咁餵客人食飯同飲酒；當客人入房就寢，佢又會鑽入被窩吹奏一曲，然後再執番劑，呢個老闆娘嘅招呼真係冇得頂！

簡評

一個人去旅行同住酒店真係幾悶，不過今日介紹嘅旅館老闆娘系列，就一定會令客人開心又興奮，因為佢哋有求必應，一心只想滿足客人。喺3部作品中，本仙最鍾意白川柚子主演嘅《GO TO溫泉住宿計劃》，原因係柚子嘅肌膚鮮嫩白滑，身材婀娜勻稱，個樣可愛又夠姣，真係好得人鍾意！仲有見到佢招呼客人時同對方打成一片，互有攻守，唔會一味搶韁，令人睇得溫馨又過癮！