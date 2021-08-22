真．制服誘惑︱台灣天使乘務員夠「胸」狠　巨乳撐爆職員衫

台灣出名多女神，真係各行各業都總有位神級仙女成網友追捧對象，今次嚟到鐵路界都有正妹，早前就有位被封為「天使乘務員」嘅靚女，喺高鐵上跪地安撫哭泣乘客，溫柔安撫對方更出手擦淚，過程長達1小時，人美心善即獲推上報，更引起網友關注極速起底，一睇佢社交網先知咩叫真真正正嘅「制服誘惑」！

網友就發現呢位索女原來叫An，佢個社交網就厲害喇，大部分嘅相都必有事業線，目測有32E驕人身材，外型甜美又愛玩戶外運動，當中Sports Bra同比堅尼相多到睇唔晒，衝浪、攀岩、登山、滑板等都有玩，佢上到山見人少少仲會脫去上衣大解放，晒出「胸」狠事業線，加上佢皮膚白白淨，完美演繹咩叫「天使面孔、魔鬼身材」，睇到網友噴晒鼻血。

鮮有擺制服照嘅佢，反而愛分享佢做Gym成果，平時就最Like晒纖細水蛇腰，加上明顯嘅腹肌同蜜桃臀，修長嘅完美體態睇到網友目不暇給，同着上制服遮住身材嘅清純Look好似判若兩人咁，一次實現2個願望！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！