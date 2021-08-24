屹立旺角50載　光明眼鏡「睛」準護眼

【特約報道】熙來攘往的旺角西洋菜街多年來變化不斷，卻有一間眼鏡店一直屹立於此。這間踏入50周年的光明眼鏡，不但見證了時代變遷，服務還不斷推陳出新，近年更增設網上預約服務，由地面走到線上，全面守護市民的眼睛健康。

源於順昌 扎根旺角

「旺角光明眼鏡由劉文廣先生創立，最早起源於上世紀廣州市的順昌眼鏡公司，由劉氏家族創立，後來於1971年落戶旺角西洋菜街，不經不覺已經50年、半個世紀。」於1991年加入成為首席營運官的陳秋明視光師娓娓道出公司歷史。他補充，光明眼鏡秉承以客為先的服務宗旨，幫助所有需要佩戴眼鏡的客人，帶來光彩明亮的世界，「光明」一詞正正由此而來。光明眼鏡多年來已服務超過數百萬人，更有不少客人老中青三代都在這裏配眼鏡，更有很多已移民外國多年的客人，特意回到這裏驗配眼鏡及緬懷過去，可見客人忠誠度之高。

全面服務 專業驗眼

翻查資料，光明眼鏡是全港第一間保證30分鐘眼鏡即配即有的公司，鏡片庫存有由遠視400度以上到近視至1000度及散光到400度；還有即棄隱形眼鏡、彩色隱形眼鏡，由平光到近視1000度都有存貨，並提供即日取貨及速遞上門服務。地舖以外，品牌還於2000年開設光明視光中心，用先進科技的驗眼儀器、舒適的環境使客人得到更優質專業服務；如透過先進光學儀器如眼睛裂隙燈，在傳統驗光配鏡的基礎上增加視覺功能和眼睛健康檢查，當中包括放瞳眼底檢查、眼角膜健康檢查等。他指︰「通過驗眼，我們可看到眼底裏面的血管，這些血液走勻全身，如果身體有何問題都可以在血管發現問題。在傳統驗配鏡的基礎上，我們還增加視覺功能和眼睛健康檢查，眼角膜及眼底視網膜檢查等服務，通過眼睛內部檢查得知眼睛健康情況，如乾眼症、白內障、青光眼、早期糖尿病、黃斑病變等，為顧客提供眼睛健康檢查報告書，並繼續提供協助或醫生轉介，達致防患於未然。

專屬網站 線上預約

近年互聯網高速發展，所以光明眼鏡不但提供在地的專業服務，也與時並進開設專屬網站，作為旺角店的網上延伸，既拉近與顧客的距離，也同時提供網上預約服務。「客人可以上我們的網站，了解我們有甚麼品牌、新款近視眼鏡框架、名牌太陽眼鏡及即棄式的隱形眼鏡和彩色隱形眼鏡，應有盡有。我覺得互聯網世界線上、線下同樣重要，而且有事時更能提供跟進，售後服務更加全面。」實測所見，網上預約驗眼方便快捷，如專業領域方面的兒童視力檢查（放瞳檢查）、隱形眼鏡驗配、醫療券驗眼配鏡、簽發各類驗眼視力證明書、眼睛健康檢查等多個服務，並可選擇地點、時間及心儀視光師，全程只需幾個步驟，十分方便！

服務為本 以客為主

開業50年依然屹立不倒，問到陳秋明視光師有何營商之道，他道出需以客為先、服務為本，用良好的服務態度才可留住客人。「做生意或做人一樣，第一要建立和諧氣氛，第二引發興趣，第三提供解答，第四引發動機，第五完成交易，有良好服務才能留住客人。」席間陳秋明還教大家護眼小知識，「正常情況下我們會定期眨眼，但現在很多人玩手機時都習慣靠得太近，不自覺地眨眼次數減少，有機會引發眼乾症，雙眼太用力會導致視疲勞， 所以得閒就要望遠，令雙眼放鬆。」最後陳秋明視光師提到，光明眼鏡的宗旨是以客為先，配眼鏡想又快又有信心，旺角光明眼鏡是你的不二之選！

光明眼鏡店

地址：九龍旺角西洋菜街7號地下（百老匯戲院斜對面）

電話：2771 8640

光明視光中心

地址：九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心17樓1703室

電話：2321 9892