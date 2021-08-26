《披荊斬棘的哥哥》又有意外！梁漢文踏空跌落舞台受傷

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》現時拍攝得如火如荼，之前台灣情歌王子林志炫不慎跌落2米高台而要送院治療，幸而沒有骨裂，原來又有意外發生，今次輪到梁漢文！之前陳小春、謝天華、梁漢文等綵排時，梁漢文突然踏空跌落舞台，額頭即場擦損及流血，膝頭亦感痛楚。

陳小春及謝天華急急叫梁漢文坐下休息，而工作人員亦即召喚醫務人員到場，問有否感到暈眩，不過梁漢文全程相當鎮定，還反過來安慰大家，以及向工作人員鞠躬道歉。為了不影響大家的進度，梁漢文堅持只用冰塊敷完傷處後，便繼續進行綵排。而張智霖的太太袁詠儀亦透過視像問候梁漢文，當時正在與兒子吃飯的她，不停叮囑他要注意安全呢！

今日（26日）傍晚時分梁漢文在網上發文：「首先，我很好，大家不用太擔心。其次，在這麼多年的演藝生涯裏，經歷過很多難關，但是我始終用積極、樂觀的心態去面對。這次來參加節目對我而言，是挑戰也是機會，之後我也會全力以赴為大家帶來好的表演，希望大家多多關注之後的節目。」由於繼林志炫後又有意外，引起網民質疑舞台的安全問題，認為是否要有軟墊等防護措施，希望不會再有意外發生。