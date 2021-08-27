劖釘不漏氣！防刺寶路上「補」平安

【特約報道】一眾揸車人士，相信都曾經遇過爆胎或車胎剛泵完氣，轉頭又漏氣的情況。通常「爆胎」不是被尖石鎅爆就是劖釘所致，解決方法不離補胎或換胎兩種，同樣既花錢又浪費時間，而且在路上處理，還具有不少危險性。近日引入香港的防刺寶預防性補胎啫喱就為此而設，它具有永久自動補胎作用，一經使用就永不爆胎，今次就同大家了解一下！

「這個產品的英文名稱叫Puncture Safe，雖然在港歷史只有1年左右，但在英國已有22年歷史，其中一位創始人是之前Dunlop胎的化學工程師，目前英國郵政公司也是我們的客戶之一。」防刺寶業務發展經理來天民Leon Roy表示，他們的產品跟市場上其他補胎膠完全不同，防刺寶採用新型聚合物混合物配方，不是油性也不是膠水，成分20%是水、80%是膠，呈液態膠狀態所以不會風乾。另外，一般補胎膠於60km/h的行駛速度會輕易脫落，但防刺寶於245km/h高速下依然能安全使用，而且表現不會因行車速度、距離或時間而減弱，並有着延長輪胎壽命、改善汽車耗油量等優點。Leon又指出，只要輪胎的破口不大於6mm，防刺寶也能自動修補，而且效果永久，直至輪胎需要更換為止。

實地測試所見，注入防刺寶前，特約經銷商會先透過電腦程式計算輪胎所需要的補胎啫喱分量，之後除下輪胎的打氣嘴芯，駁上喉管並開始注入，安裝四條輪胎的程序不會短至半小時以內。Leon補充，防刺寶會在車輛行駛時透過離心力在輪胎的內壁形成3mm薄膜，最後平均分布於輪胎內部表面，並在爆胎時透過轉胎轉動、內部氣壓迫使補封膠流到穿刺位置，形成永久修補效果。

為測試防刺寶的實際作用，我們特別準備了一塊釘板讓打了防刺寶的車輛經過。車胎未劖釘前胎氣約為35磅，劖釘後明顯見到補胎啫喱從破口緩緩溢出，顯示它正在修補破口，再用番梘水噴灑車胎表面，發現沒有氣泡出現，代表破口已完全被密封，之後無論車輛行駛前後胎氣也維持在35磅，反映完全沒有漏氣，厲害！

最後Leon提到，防刺寶設有高性能高速級別、重型中速級別、超重型低速級別等多個種類，適用於私家車、客貨車、電單車、重型貨車甚至超重型車輛，使用範圍廣泛。