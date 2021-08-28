步范冰冰後塵！鄭爽逃稅被罰3.6億

女星范冰冰2018年因逃稅遭罰款10億港元，3年後，身家過億、「95後四小花」之一的內地女星鄭爽步其後塵，同樣因涉及「陰陽合同」及逃稅，經過不足半年調查終塵埃落定，要付上3.6億港元的代價贖罪！昨日（27日）她親撰道歉文承諾按時補繳稅款，但相信仍改寫不了演藝路玩完這篇章。而揭發這場逃稅風波的舊愛張恒，因當初做「幫兇」而同樣面臨調查，一鑊熟！

與楊冪、劉詩詩及趙麗穎並列「95後四小花」的內地女星鄭爽，自去年與舊愛張恒分手後，今年初是非浪接浪，不但遭對方爆出在美國找代母生子並棄養，即被列為難以翻身的「劣迹藝人」；今年4月，張恒更來個毀滅式爆料，指她拍內地劇《倩女幽魂》涉及「陰陽合同」，片酬帳面收4,800萬元人民幣（約5,768萬港元），實收1.6億元人民幣（約1.9億港元）。

前晚開始，內地網上瘋傳鄭爽與張恒的「超話」已被關閉及禁言，甚至鄭爽多部影視作品包括與陳偉霆、楊冪合演的內地劇《古劍奇譚》，以及與楊洋合演的內地劇《微微一笑很傾城》等全被下架，引起網民討論，猜測逃稅風波有新進展。直至昨日終有結果，鄭爽成為繼范冰冰後，第2位因逃稅而要補稅及罰款過億元的內地藝人。

廣電總局下「禁播令」

上海市稅務局第一稽查局接到舉報後展開調查，已查明鄭爽於2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元人民幣（約2.3 億港元），偷稅4,526.96 萬元人民幣（約5,440萬港元），其他少繳稅款2,652.07萬元人民幣（約3,187萬港元），依法對她追繳稅款、加收滯納金並處罰款共2.99億元人民幣（約3.6億港元）。對於稅務部門送達行政處理處罰決定書，鄭爽表示「不復議不起訴」，已在限期內繳清全部稅款和滯納金，稅務部門正依法督促她在規定期限內繳清罰款。

付上巨額代價同時，鄭爽的演藝生涯亦凍過水！國家廣電總局昨日在官網發表《嚴肅處理違法違規演藝人員和相關機構》文章，文中指「堅決支持稅務部門對演員鄭爽偷逃稅案件的處理決定」，並決定「不得播出電視劇《倩女幽魂》；各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與製作節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目」，又揚言「偷逃稅」、「陰陽合同」、「天價片酬」違反法律法規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，廣電總局對此「零容忍」！

舊愛張恒同受查

受盡千夫所指的鄭爽昨午5時許發表道歉文，直言「此時此刻，我非常地後悔和愧疚」， 稱在調查過程中了解到自己「個人財務知識缺乏、法律意識淡薄」，對於稅務部門作出行政處罰的決定，她說：「我接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。」又表示已吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心及社會關注：「這次的教訓將會是我一生長鳴的警鐘，告誡我必須時刻審視我自己，不僅做一名遵紀守法的公民，更要用更高的要求約束自己。我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！」雖說希望外間鞭策，但她卻關閉貼文的評論功能。

另一焦點當然是身為舉報人的張恒，稅務部門依法對他立案調查，並將依法另行處理，因他作為鄭爽的《倩》劇項目經理人，涉嫌策劃「陰陽合同」及設立「掩護公司」，以幫助女方掩蓋天價片酬。網民紛紛指他與鄭爽真的「愛到盡頭」，實行玉石俱焚！