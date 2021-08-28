口罩小姐「浩南」李文潔行街街堅持「削肉」

口罩小姐冠軍「浩南」鄭伊琪（Wayii）為比賽難得搣甩24磅成索女，孖好姊妹突襲泳衣店挑選火辣「戰衣」同陽光玩遊戲，緊接再去超市瘋狂掃貨，全程非「草」不揀，減肥果然是女性的終身事業！Wayii日前被野生捕獲偕口罩落選小姐「肥妹」李文潔（Liz），以藍、白姊妹裝、大騷長腿現身尖沙咀某商場拖手行街，見她們目標一致直往泳衣店挑選心頭好，甫入店就好雀躍揀泳衣，好快Wayii就睇中一套花系三點式，還急不及待埋鏡拼上身「試着」兼叫Liz比意見，但可能好姊妹覺得麻麻，Wayii隨即再拎起另一套藍、白橫間三點式上手「鑽研」，看來她對這個配色非常之有「情意結」！不過到最後二人均空手而回，邊離開邊指手畫腳，應該是因未揀選到合眼緣的「戰衣」而感懊惱。

雖然於泳衣店沒有「斬獲」，但一轉戰去到超級市場，在兩女分頭行事之下，收穫頗為豐富！Wayii集中挑揀蔬菜，而Liz就負責水果，前者為選美比賽辛苦「削肉」超過10公斤，成功瘦下來之後嚴謹控制體重，似乎成有肉不歡體質，眼中只有「草」，經過肉類及熟食部眼尾都冇望過，直接Skip再去到飲品雪櫃，拎起枝寫住無糖的豆漿都要睇食物標籤，「糖分」、「卡路里」都難逃她的「法眼」，合格才可被「寵幸」入籃，最終她們買到滿一籃食物滿載而歸。