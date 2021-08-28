識咗5年唔行動！陳瀅落閘方力申冇希望

女神陳瀅（Jeannie）接受電台節目訪問，自出道至今她曾和不少男星傳緋聞，最近傳得最盛是和圈中男筍盤方力申（小方）關係曖昧，她在節目中表示兩人相識全緣自張繼聰：「我哋過時過節都會去阿聰屋企食飯，同小方第一次見面就喺阿聰屋企，之後幾年有一齊參與慈善活動，所以變咗好熟嘅朋友。」

小方曾回應緋聞時講過「never say never」，她笑言：「佢對任何一個人都好nice，好易會令人有錯覺『佢係咪追緊我呢？』但其實佢係一個好outgoing、好social嘅男仔嚟啫。」被問到與小方會否有發展的空間？她搖搖頭，是否對年紀大的男生沒有興趣，她急否認說：「唔係、唔係，同小方都識咗差唔多5年啦，已經過咗嗰個階段啦。」

陳瀅的緋聞男朋友名單中包括有羅天宇、陳家樂、張振朗等等，被指頻頻「收兵」的她與誰有過火花呢？她說：「呢樣嘢我真係覺得唔fair！以往有新劇，只要劇中有兩個單身就會傳緋聞，呢個唔係陳瀅嘅問題，所以唔係我易惹緋聞！咁又唔見我同馬德鐘、蕭正楠有傳緋聞？我同呢3位演員拍劇嗰時，咁啱係單身所以先畀人寫。」她自認男仔頭，不愛服待，亦不鍾意別人對她好，因為要還。

單身5年，可羡慕好姊妹陳嘉寶、賴慰玲、何雁詩已為人妻，她笑言：「結婚我覺得ok，但要做媽媽我就未ready啦！」指隨着年紀長大，心態都會有改變，而她目前會以工作為先，其擇偶條件是不一定要家境富裕，望對方孝順父母、勤力上進。