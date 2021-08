漫威首部華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於明日在港率先上映,而在片中飾演「尚氣妹妹」的中國女星張夢兒自爆因為拍攝《尚》而成為人妻!

她因為拍攝《尚》而與擔任片中動作設計的亞裔電影人Yung Lee撻着並於影片拍攝期間結婚。近日她受訪時說:「我獲角色時係單身,拍完之後已婚。我因拍攝呢套戲而認識我老公。而Yung,佢係呢套戲其中一個動作設計師。」

而她更爆阿哥「尚氣」劉思慕(Simu)於她們婚後邀請她們去迪士尼樂園慶祝!她說:「我哋為個婚禮冇任何準備,但工作人員搞咗個大型派對慶祝。而Simu帶咗我哋去迪士尼樂園,Awkwafina就訂咗個場地搞大型卡拉OK派對。大家都唱歌,搞到第二朝失聲。真係好開心。就好似同我家人一齊。你知嘛?佢哋就係我嘅家人。」