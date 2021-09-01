趙薇與馬雲關係千絲萬縷　傳有人捲入重大調查

內地女星趙薇一夜間消失震驚娛樂圈，被封殺原因亦未有官方說法。她面對的打擊前所未有，其主演的作品全部被下架，網絡平台搜索結果被消失，更有傳她已被列為「劣迹藝人」，目前行蹤成謎。對於被封殺原因眾說紛紜，有傳被旗下內地藝人張哲瀚拖累，令她曾穿日本軍旗服事件遭翻舊帳。雖然趙薇日前突然蒲頭報平安，但貼文隨即被刪。而事有湊巧，央視網於8月27日（趙薇傳出封殺翌日）在短片平台上載她的發迹劇《還珠格格》中容嬤嬤「拮針」片段，飾演容嬤嬤的李明啟還原當年拍攝的細節，令大家以為演員真的被針刺，令網民直呼：「太應景了，官方內涵最為致命！」所以有不少人甚至猜測趙薇事件比鄭爽逃稅更不簡單。近日更傳出有人捲入一宗重大及未公開的調查當中，以及與阿里監管風波有關。

大富翁「 反口」不求名利

如今趙薇「落難」，有傳早已走佬到法國，亦有指身在北京，不過身家達54億港元的她不愁衣食。其實趙薇夫婦2016年以66億人民幣（約79億港元）身家躋身胡潤百富「全球少壯派白手起家富豪榜」。2019年，再以45億人民幣（約54億港元）位列胡潤百富榜第912 位。除了演員、導演及製片人外，趙薇亦涉足不少生意投資，榮升做股東及老闆，公司業務遍布9個行業，內地媒體指至今跟她有關聯的公司至少有69間，其中有13間是直接持投，公司業務遍及影視製作、房地產、文化藝術及餐飲等。2009年，她在其投資的餐廳開幕禮上，曾揚言：「我現在的理想就是做生意，變成大富翁。」

2015年趙薇被問及投資心得，她說：「不要問我投資股票的事了，因為跟我沒關係，都是家人做的，我自己不買股票，沒有辦法給大家相關的經驗，我沒那麼牛。」對於打入富豪榜，她說只是外界給她的歸類，更說最感興趣的還是做演員。對於名利，她卻說：「你不能讓自己的生活過得非常艱難，但也不值得過度追求名利這種東西，那沒有意義。」不過2009年她矢言要做大富翁，6年後則說不追求名利，大概家底厚得一個地步，她才有這種深切的領會。

有指趙薇短短幾年間暴富，全靠在股壇大有斬獲，當中與好友阿里巴巴始創人馬雲關係密切。有指她跟馬雲扯上關係，全憑黃有龍搭路，當年黃父擺大壽，馬雲亦有現身。趙薇亦曾透露與馬雲感情要好，對方曾參加趙薇同學聚會，趙薇亦經常到馬雲家唱歌，雖然馬雲否認他們相熟，加起來見面不夠10次，但之後卻被公開多張「親密」合照，無法掩飾二人關係密切的事實。

根據資料顯示，2014年趙薇和黃有龍曾斥資近31億港元購入阿里影業9.18%的股份，成為公司第二大股東。翌年阿里影業大漲，趙薇夫婦的持股帳面盈利達到44億港元。之後兩年間，他們減持股份，並套現逾20億港元。去年再被發現，阿里巴巴旗下螞蟻集團， 趙薇以母親魏啟穎的名義成為雲鋒基金的合夥人，持有螞蟻集團市值5億人民幣（約6億港元）的股份。另外，2015年5月，趙薇獲馬雲加持下，認購瑞東集團股票，翌月該股開盤漲幅超過150%，趙薇夫婦帳面賺74億港元。