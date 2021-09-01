湯洛雯黃嘉樂邊「做」邊傾　馬國明叫加油！

藝人湯洛雯（靚湯）、黃庭鋒、張寶兒、蘇皓兒及黃嘉樂等，出席無綫新劇《OPM》開鏡拜神，場面相當熱鬧。靚湯與嘉樂首次合作，扮演夫婦之餘，更有「踩界親熱戲」，二人形容繪聲繪色，令人譁然！

事後二人齊齊受，嘉樂與靚湯男友馬國明私交甚篤，問到今次與「阿嫂」合作會否感到尷尬？結果被靚湯踢爆：「之前佢同我講有啲緊張。（你拍呢啲戲，有同馬國明講？）有提過吓，不過佢係唔會嚟探班嗰啲人，調番轉我都係，唔想畀壓力其他演員。」

問到親熱戲的親密情度？她說：「都係夫妻間正常嘅嘢，邊做邊傾偈囉，但如果跟晒劇本拍就出唔到街，依家係意識形態方面。其實我同嘉樂唔算好激，後來交代我哋離婚，我要去色誘黃子恆，所有嘢都採取主動。馬國明都覺得其實拍呢啲戲，男仔比較尷尬，因為好驚畀人話，我同嘉樂拍之前，佢都好禮貌咁問我，可唔可以錫你塊面一啖！」

問到嘉樂可擔心自己女友呷醋，想不到他回應說：「佢反而好開心，因為覺得可以製造話題，對我嘅事業有幫助。（你有冇自己同馬國明交代？）佢知，拍之前佢仲傳短訊叫我加油！」此話一出，全場忍俊不禁。

而劇中靚湯情緒經常「跳掣」，相當考演技：「有場戲講嘉樂掌摑我，佢唔係幾好意思，我叫佢真打，一次過唔好煩！我都有自己打自己嘅，真係狠狠咁打落去，拍完好奇怪導演唔叫停，原來係因為嘉樂喺旁邊睇到呆咗！」