八掛海　壓倒性之透明美少女

20歲嘅八掛海，一啲都唔八卦，仲好得人鍾意添！（互聯網）

身材激凸嘅火辣尤物的確係好吸引，但係成日都睇呢啲豐乳肥臀AV女優，大家都可能有啲悶，有時換吓口味，欣賞清新微乳少女嘅演出，感覺都唔錯，好似今日介紹嘅八掛海就係其中之一。

甜美嫩白

想睇巨乳女優，日本AV廠Prestige可謂巨乳如雲，鎮廠之寶「神乳」河合明日菜夠晒煞食，仲有「天下無雙之H奶」渚好美，又有高挑巨乳妹蜜美杏。不過除咗巨乳，P廠亦有唔少微乳系專屬女優相當出色，除咗鈴木愛里、涼森鈴同野野浦暖，仲有佢哋嘅師妹八掛海。

今年20歲嘅佢，係咪人如其名咁八卦就唔知，但係樣子清純可人又甜美，猶如初戀情人嘅感覺。雖然身材比較纖瘦，但唔係骨瘦如柴，身上嘅肉地嫩白又富彈性，彌補番唔少分數，加上阿妹係男生最愛嘅白虎，剝光豬之後睇落更具整潔感，亦增加少女氣息，所以即使冇巨乳，亦極具吸引力。

水頭充足

上年11月以AV廠Prestige專屬新人登場，P廠盛讚佢擁有一頭黑亮及腰長髮，亦擁有散發光芒嘅明亮眼睛以及壓倒性之透明感，而為咗幫助海妹造勢，喺出道之前，特別安排佢開設視頻頻道，增添多一個YouTuber身份，吸納網民注意。

講到拍AV，海妹雖然瘦瘦削削，但係對住班雄赳赳嘅男優都未驚過，即使被圍攻亦未有退縮，依然會落力拚個你死我活，絕對唔甘願做弱者。喺男優嘅雄風之下，佢好快就驚呼狂叫，而且仲表現出水頭充足嘅特性，爆發潮吹嘅時候噴出大量泉水，表現相當亮眼！P廠其實一直都好想搵番個好似凰香奈芽咁嘅纖巧柔弱型女優，八掛海正正就有少少凰香奈芽嘅影子，不妨加多幾分心思去培育海妹喇！

八掛海經常都會出席不同嘅公開活動，如果大家想知有關消息，可以多啲Click入去佢嘅社交網，同時亦可以睇到佢嘅寫真照，大飽眼福！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：31B-23-32