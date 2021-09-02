at.home 銅鑼灣旗艦店及將軍澳店　隆重開幕

【特約報道】at.home主打優質輕巧傢俬同潮流家品，設計充滿北歐風格，為時尚家居立下嶄新指標。at.home自開業以來都一直深受年輕品味一族歡迎，帶畀大家好多布置家居嘅新靈感！at.home 嘅slogan係 “Stay at.home, Feel at.home”，香港人生活繁忙，而且生活空間愈來愈細小，但at.home相信只要悉心打造居住空間，Stay at home and feel at home，也可以好好享受生活，更珍惜與家人相聚嘅時光。

好消息！at.home現已進駐銅鑼灣Fashion Walk開設旗艦店，佔地超過10,000平方呎，引入大量全新貨品，款式一應俱全，傢俬有真皮梳化、梳化床、多功能茶几、開合餐檯、電視櫃，睡床等；家品來自世界各地不同品牌，包括丹麥、英國、西班牙、法國、加拿大、泰國等，貨品有燈飾、Cushion、掛畫、衣帽架、時鐘、餐具、香薰、擺設等，畀你一次過買齊全屋傢俬家品，輕鬆打造北歐風格家居；去銅鑼灣行街食飯之餘，記得去at.home 掃貨啦！

此外，at.home 近日亦喺將軍澳The LOHAS開設分店，將軍澳愈來愈多新樓盤，而家買傢俬唔洗周圍去啦！

at.home 為慶祝新店開幕，現推出多重開幕獨家優惠，千期唔好錯過！購物滿指定金額更可以成為會員，盡享全年折扣優惠同生日禮遇。

新店獨家優惠*：

優惠1) 精選傢俬特價發售

優惠2) 消費折後滿$3,000，可以6折加購指定餐椅

優惠3) 購買家品折後滿指定金額，可即時扣減 $50/$100

*優惠期有限，受條款約束

新店獨家優惠貨品：

Kiwi梳化床

粉色系列帶出柔和溫馨氣氛，梳化內置儲物空間，時尚慳位，最適合溫馨小家庭。

2座位：原價：$6,980 新店獨家優惠價：$4,888

GL-11833全真皮梳化

獨特嘅綠色夠晒吸引，將大自然氣息注入家中。高背設計，坐感仲好舒適添！

2座位：原價：$9,780 新店獨家優惠價：$6,888

2.5座位：原價：$11,180 新店獨家優惠價：$7,888

3座位：原價：$12,480 新店獨家優惠價：$8,888

Julio全真皮梳化

選用Vintage皮革，型格十足，扶手非常纖薄，盡用家居每一寸空間，係熱賣之選！

2座位：原價：$11,030 新店獨家優惠價：$7,888

2.5座位：原價：$13,030 新店獨家優惠價：$8,888

TOLEDO開合餐檯

選用近年非常流行嘅Ceramic物料，耐磨耐熱，非常容易清潔打理，啱晒繁忙嘅都市人。另配置獨特伸展功能，開合輕鬆簡易，可容納6-8人。

原價：$7,980 新店獨家優惠價：$5,688

傢俬熱賣推介：

Momentum電動彈腳梳化

選用貓抓布，耐磨性高，冇咁容易起毛頭，屋企養寵物都唔洗驚。雙電系統，可以分別電動操控彈腳角度同頭枕高度，頭枕亦可以調校出合心意角度，放工返屋企可以盡情放鬆！

2座位：原價：$14,280 優惠價：$11,424

2.5座位：原價：$15,580 優惠價：$12,464

Supra梳化

淡粉紅色配襯絲絨布，貴麗時尚，女士們必定愛不釋手！

3座位：原價：$13,800 優惠價：$10,350

Marmor餐檯/Ormer餐椅

雲石桌面配以簡約線條，時尚間流露優雅味道；配合流線型餐椅，展現屋主個性品味！

餐檯：原價：$7,680 優惠價：$6,144

餐椅：原價：$2,280 優惠價：$1,824

Cedar吧檯/ Mora吧椅

年青一族夢寐以求屋企有張吧檯；工作、食飯、同朋友仔飲下酒都得。

吧檯：原價：$3,680 優惠價：$2,944

吧椅：原價：$1,580 優惠價：$1,264

CRUISER升降茶几

一几多用，茶几可變餐檯，小小窩居都可以隨時招呼親友開Party。

原價：$5,980 優惠價：$4,784

Ettore 餐櫃

天然木紋大方自然，收納空間非常多。櫃面加設獨特板面，耐磨性高，方便擺放鎖匙等雜物。

原價：$5,980 優惠價：$4,485

KF-71睡床

北歐風設計，簡約時尚，打造柔和舒適的睡眠空間。

144cmW：原價：$4,880 優惠價：$3,660

174cmW：原價：$5,680 優惠價：$4,260

家品熱賣推介：

LM924企燈

企燈除咗可以增加室內光線，仲可以用嚟點綴家居，簡潔嘅外型、帶出休閒寫意嘅氣氛。

定價：$2,880

KA5829時鐘

唔好睇輕小小嘅掛牆鐘，型格嘅設計絕對能令屋企增添時尚魅力。at.home另有好多時鐘款式選擇！

定價：$1,280

1015726-040掛牆鏡

簡單線條，邊位備有小小嘅間層，只要花心思擺放植物，就可以變成一個充滿個性嘅掛牆飾物。

定價：1,750

1013426-040掛牆相架

設計獨特嘅掛牆相架，佈置家居之餘也盛載著美好嘅生活點滴。

定價：$550

Dyhesglbl 水杯套裝

一套四個嘅水杯套裝，疊起來變成一個擺設，令生活增添趣味！

定價：$550

at.home禮券GIFT CARD

at.home最近推出咗$100/$500禮券GIFT CARD，係結婚、新屋入伙、生日......嘅貼心禮物，快啲向摯愛傳達心意同祝福！(歡迎個人或公司團體訂購)

at.home陳列室

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口）

查詢: 2803 7170

將軍澳康城4樓407-408號舖

查詢: 2709 1877

銅鑼灣利園3期1樓116-118號舖

查詢: 2891 6128

九龍灣MegaBox 2樓29-30號舖

查詢: 2782 6728

荃灣愉景新城2樓2009-10號舖

查詢: 2723 3788

沙田HomeSquare 3樓306號舗

查詢: 2891 6311