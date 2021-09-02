at.home 銅鑼灣旗艦店及將軍澳店 隆重開幕
2021年09月02日 09:00
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(客戶提供)
【特約報道】at.home主打優質輕巧傢俬同潮流家品，設計充滿北歐風格，為時尚家居立下嶄新指標。at.home自開業以來都一直深受年輕品味一族歡迎，帶畀大家好多布置家居嘅新靈感！at.home 嘅slogan係 “Stay at.home, Feel at.home”，香港人生活繁忙，而且生活空間愈來愈細小，但at.home相信只要悉心打造居住空間，Stay at home and feel at home，也可以好好享受生活，更珍惜與家人相聚嘅時光。
好消息！at.home現已進駐銅鑼灣Fashion Walk開設旗艦店，佔地超過10,000平方呎，引入大量全新貨品，款式一應俱全，傢俬有真皮梳化、梳化床、多功能茶几、開合餐檯、電視櫃，睡床等；家品來自世界各地不同品牌，包括丹麥、英國、西班牙、法國、加拿大、泰國等，貨品有燈飾、Cushion、掛畫、衣帽架、時鐘、餐具、香薰、擺設等，畀你一次過買齊全屋傢俬家品，輕鬆打造北歐風格家居；去銅鑼灣行街食飯之餘，記得去at.home 掃貨啦！
此外，at.home 近日亦喺將軍澳The LOHAS開設分店，將軍澳愈來愈多新樓盤，而家買傢俬唔洗周圍去啦！
at.home 為慶祝新店開幕，現推出多重開幕獨家優惠，千期唔好錯過！購物滿指定金額更可以成為會員，盡享全年折扣優惠同生日禮遇。
新店獨家優惠*：
優惠1) 精選傢俬特價發售
優惠2) 消費折後滿$3,000，可以6折加購指定餐椅
優惠3) 購買家品折後滿指定金額，可即時扣減 $50/$100
*優惠期有限，受條款約束
新店獨家優惠貨品：
Kiwi梳化床
粉色系列帶出柔和溫馨氣氛，梳化內置儲物空間，時尚慳位，最適合溫馨小家庭。
2座位：原價：$6,980 新店獨家優惠價：$4,888
GL-11833全真皮梳化
獨特嘅綠色夠晒吸引，將大自然氣息注入家中。高背設計，坐感仲好舒適添！
2座位：原價：$9,780 新店獨家優惠價：$6,888
2.5座位：原價：$11,180 新店獨家優惠價：$7,888
3座位：原價：$12,480 新店獨家優惠價：$8,888
Julio全真皮梳化
選用Vintage皮革，型格十足，扶手非常纖薄，盡用家居每一寸空間，係熱賣之選！
2座位：原價：$11,030 新店獨家優惠價：$7,888
2.5座位：原價：$13,030 新店獨家優惠價：$8,888
TOLEDO開合餐檯
選用近年非常流行嘅Ceramic物料，耐磨耐熱，非常容易清潔打理，啱晒繁忙嘅都市人。另配置獨特伸展功能，開合輕鬆簡易，可容納6-8人。
原價：$7,980 新店獨家優惠價：$5,688
傢俬熱賣推介：
Momentum電動彈腳梳化
選用貓抓布，耐磨性高，冇咁容易起毛頭，屋企養寵物都唔洗驚。雙電系統，可以分別電動操控彈腳角度同頭枕高度，頭枕亦可以調校出合心意角度，放工返屋企可以盡情放鬆！
2座位：原價：$14,280 優惠價：$11,424
2.5座位：原價：$15,580 優惠價：$12,464
Supra梳化
淡粉紅色配襯絲絨布，貴麗時尚，女士們必定愛不釋手！
3座位：原價：$13,800 優惠價：$10,350
Marmor餐檯/Ormer餐椅
雲石桌面配以簡約線條，時尚間流露優雅味道；配合流線型餐椅，展現屋主個性品味！
餐檯：原價：$7,680 優惠價：$6,144
餐椅：原價：$2,280 優惠價：$1,824
Cedar吧檯/ Mora吧椅
年青一族夢寐以求屋企有張吧檯；工作、食飯、同朋友仔飲下酒都得。
吧檯：原價：$3,680 優惠價：$2,944
吧椅：原價：$1,580 優惠價：$1,264
CRUISER升降茶几
一几多用，茶几可變餐檯，小小窩居都可以隨時招呼親友開Party。
原價：$5,980 優惠價：$4,784
Ettore 餐櫃
天然木紋大方自然，收納空間非常多。櫃面加設獨特板面，耐磨性高，方便擺放鎖匙等雜物。
原價：$5,980 優惠價：$4,485
KF-71睡床
北歐風設計，簡約時尚，打造柔和舒適的睡眠空間。
144cmW：原價：$4,880 優惠價：$3,660
174cmW：原價：$5,680 優惠價：$4,260
家品熱賣推介：
LM924企燈
企燈除咗可以增加室內光線，仲可以用嚟點綴家居，簡潔嘅外型、帶出休閒寫意嘅氣氛。
定價：$2,880
KA5829時鐘
唔好睇輕小小嘅掛牆鐘，型格嘅設計絕對能令屋企增添時尚魅力。at.home另有好多時鐘款式選擇！
定價：$1,280
1015726-040掛牆鏡
簡單線條，邊位備有小小嘅間層，只要花心思擺放植物，就可以變成一個充滿個性嘅掛牆飾物。
定價：1,750
1013426-040掛牆相架
設計獨特嘅掛牆相架，佈置家居之餘也盛載著美好嘅生活點滴。
定價：$550
Dyhesglbl 水杯套裝
一套四個嘅水杯套裝，疊起來變成一個擺設，令生活增添趣味！
定價：$550
at.home禮券GIFT CARD
at.home最近推出咗$100/$500禮券GIFT CARD，係結婚、新屋入伙、生日......嘅貼心禮物，快啲向摯愛傳達心意同祝福！(歡迎個人或公司團體訂購)
at.home陳列室
銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口）
查詢: 2803 7170
將軍澳康城4樓407-408號舖
查詢: 2709 1877
銅鑼灣利園3期1樓116-118號舖
查詢: 2891 6128
九龍灣MegaBox 2樓29-30號舖
查詢: 2782 6728
荃灣愉景新城2樓2009-10號舖
查詢: 2723 3788
沙田HomeSquare 3樓306號舗
查詢: 2891 6311