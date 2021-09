at.home 銅鑼灣旗艦店及將軍澳店　隆重開幕

【特約報道】at.home主打優質輕巧傢俬同潮流家品,設計充滿北歐風格,為時尚家居立下嶄新指標。at.home自開業以來都一直深受年輕品味一族歡迎,帶畀大家好多布置家居嘅新靈感!at.home 嘅slogan係 “Stay at.home, Feel at.home”,香港人生活繁忙,而且生活空間愈來愈細小,但at.home相信只要悉心打造居住空間,Stay at home and feel at home,也可以好好享受生活,更珍惜與家人相聚嘅時光。

好消息!at.home現已進駐銅鑼灣Fashion Walk開設旗艦店,佔地超過10,000平方呎,引入大量全新貨品,款式一應俱全,傢俬有真皮梳化、梳化床、多功能茶几、開合餐檯、電視櫃,睡床等;家品來自世界各地不同品牌,包括丹麥、英國、西班牙、法國、加拿大、泰國等,貨品有燈飾、Cushion、掛畫、衣帽架、時鐘、餐具、香薰、擺設等,畀你一次過買齊全屋傢俬家品,輕鬆打造北歐風格家居;去銅鑼灣行街食飯之餘,記得去at.home 掃貨啦!

此外,at.home 近日亦喺將軍澳The LOHAS開設分店,將軍澳愈來愈多新樓盤,而家買傢俬唔洗周圍去啦!

at.home 為慶祝新店開幕,現推出多重開幕獨家優惠,千期唔好錯過!購物滿指定金額更可以成為會員,盡享全年折扣優惠同生日禮遇。

新店獨家優惠*:

優惠1) 精選傢俬特價發售

優惠2) 消費折後滿$3,000,可以6折加購指定餐椅

優惠3) 購買家品折後滿指定金額,可即時扣減 $50/$100

*優惠期有限,受條款約束

新店獨家優惠貨品:

Kiwi梳化床

粉色系列帶出柔和溫馨氣氛,梳化內置儲物空間,時尚慳位,最適合溫馨小家庭。

2座位:原價:$6,980 新店獨家優惠價:$4,888

GL-11833全真皮梳化

獨特嘅綠色夠晒吸引,將大自然氣息注入家中。高背設計,坐感仲好舒適添!

2座位:原價:$9,780 新店獨家優惠價:$6,888

2.5座位:原價:$11,180 新店獨家優惠價:$7,888

3座位:原價:$12,480 新店獨家優惠價:$8,888

Julio全真皮梳化

選用Vintage皮革,型格十足,扶手非常纖薄,盡用家居每一寸空間,係熱賣之選!

2座位:原價:$11,030 新店獨家優惠價:$7,888

2.5座位:原價:$13,030 新店獨家優惠價:$8,888

TOLEDO開合餐檯

選用近年非常流行嘅Ceramic物料,耐磨耐熱,非常容易清潔打理,啱晒繁忙嘅都市人。另配置獨特伸展功能,開合輕鬆簡易,可容納6-8人。

原價:$7,980 新店獨家優惠價:$5,688

傢俬熱賣推介:

Momentum電動彈腳梳化

選用貓抓布,耐磨性高,冇咁容易起毛頭,屋企養寵物都唔洗驚。雙電系統,可以分別電動操控彈腳角度同頭枕高度,頭枕亦可以調校出合心意角度,放工返屋企可以盡情放鬆!

2座位:原價:$14,280 優惠價:$11,424

2.5座位:原價:$15,580 優惠價:$12,464

Supra梳化

淡粉紅色配襯絲絨布,貴麗時尚,女士們必定愛不釋手!

3座位:原價:$13,800 優惠價:$10,350

Marmor餐檯/Ormer餐椅

雲石桌面配以簡約線條,時尚間流露優雅味道;配合流線型餐椅,展現屋主個性品味!

餐檯:原價:$7,680 優惠價:$6,144

餐椅:原價:$2,280 優惠價:$1,824

Cedar吧檯/ Mora吧椅

年青一族夢寐以求屋企有張吧檯;工作、食飯、同朋友仔飲下酒都得。

吧檯:原價:$3,680 優惠價:$2,944

吧椅:原價:$1,580 優惠價:$1,264

CRUISER升降茶几

一几多用,茶几可變餐檯,小小窩居都可以隨時招呼親友開Party。

原價:$5,980 優惠價:$4,784

Ettore 餐櫃

天然木紋大方自然,收納空間非常多。櫃面加設獨特板面,耐磨性高,方便擺放鎖匙等雜物。

原價:$5,980 優惠價:$4,485

KF-71睡床

北歐風設計,簡約時尚,打造柔和舒適的睡眠空間。

144cmW:原價:$4,880 優惠價:$3,660

174cmW:原價:$5,680 優惠價:$4,260

家品熱賣推介:

LM924企燈

企燈除咗可以增加室內光線,仲可以用嚟點綴家居,簡潔嘅外型、帶出休閒寫意嘅氣氛。

定價:$2,880

KA5829時鐘

唔好睇輕小小嘅掛牆鐘,型格嘅設計絕對能令屋企增添時尚魅力。at.home另有好多時鐘款式選擇!

定價:$1,280

1015726-040掛牆鏡

簡單線條,邊位備有小小嘅間層,只要花心思擺放植物,就可以變成一個充滿個性嘅掛牆飾物。

定價:1,750

1013426-040掛牆相架

設計獨特嘅掛牆相架,佈置家居之餘也盛載著美好嘅生活點滴。

定價:$550

Dyhesglbl 水杯套裝

一套四個嘅水杯套裝,疊起來變成一個擺設,令生活增添趣味!

定價:$550

at.home禮券GIFT CARD

at.home最近推出咗$100/$500禮券GIFT CARD,係結婚、新屋入伙、生日......嘅貼心禮物,快啲向摯愛傳達心意同祝福!(歡迎個人或公司團體訂購)

at.home陳列室

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口)

查詢: 2803 7170

將軍澳康城4樓407-408號舖

查詢: 2709 1877

銅鑼灣利園3期1樓116-118號舖

查詢: 2891 6128

九龍灣MegaBox 2樓29-30號舖

查詢: 2782 6728

荃灣愉景新城2樓2009-10號舖

查詢: 2723 3788

沙田HomeSquare 3樓306號舗

查詢: 2891 6311