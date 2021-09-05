妮歌潔曼壓力爆煲　停工「逃離」香港

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）來港拍劇獲「特批」免檢疫，引起極大爭議，在港拍攝期間亦諸事不順，與華人導演王子逸（Lulu） 出現爭拗，加上不習慣香港的拍攝方式，來港短短25日，因壓力爆煲終告「投降」，需向劇組請假2個月來平復情緒！ 今日（5日）「逃離」香港的她，暫定11月再來港開工。

妮歌潔曼上月12日由澳洲飛抵香港，為美國劇集《Expats》開工。由於澳洲疫情嚴峻， 悉尼正爆發Delta變種病毒，她卻獲港府豁免檢疫，到埗後被指外出購物，事件引起極大回響，被指造成防疫缺口，做法不公！

不習慣拍攝摸式

雖然評論聲音不絕，但劇組仍於爭議聲中繼續開工，於金鐘、西環、旺角及尖沙咀等拍攝，期間更鬧出不快事。於旺角花園街拍攝4 晚大型街景戲，身為監製兼演員的妮歌一度與導演Lulu因拍攝問題發生爭拗，心情大受影響，還一度於私人休息室內「掃場」發洩，並提早收工返回山頂住處，之後更停工休息。

原以為妮歌休息過後會復工，一切回歸平靜，但原來她壓力爆煲，除因連日來飽受輿論壓力及跟導演鬧分歧，她亦接受不了香港的拍攝環境，因外國地方大兼有設備齊全的演員休息車，私隱度極高，但在港拍戲受地方所限，街景戲只能搭一個小型帳幕供她休息，演出期間又要面對街坊近乎「零距離」舉機拍照，令其情緒大受影響，故近日向劇組提出需要休息2個月來平復情緒，今日會乘坐私人飛機「極速」離開香港，11月才再來港開工。

今次妮歌來港拍攝，劇組原本向港府申請了3個月的拍攝期，預計留港至10月，之後轉飛馬來西亞拍其他戲份，但因馬國疫情嚴峻，劇組最終取消行程，決定在港搭建一個馬國街景來取代，妮歌一行人延遲離港，逗留至12月。如今她因種種問題突然「請假」，令劇組陣腳大亂，並要重新編排拍攝時間表。為了將影響減至最低，劇組會留港跳過妮歌的戲份繼續拍攝，待她重返劇組時才趕拍。有指妮歌離港後，會返家鄉澳洲稍作休息，之後再往英國拍攝電影《水行俠2》。

商經局：沒要求提供離境資料

記者就妮歌今次提前離港，有否通知政府一事向商務及經濟發展局查詢，獲回覆：「我們並沒有要求該製作團隊提供個別人員離境資料，亦不會評論有關消息。（妮歌若再來港，是否需要接受隔離或需向當局再作申請豁免檢疫？）所有入境香港的人士均須符合抵港當時適用的檢疫措施及要求。」