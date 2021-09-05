暗藏天璣　中階價錢玩3鏡快充？

每年8、9月都是手機推陳出新的旺季，近期就有多部影相手機出籠，久久未在港推出新機的OnePlus，也在這個時候帶來Nord 2 5G。此機之前早已在歐洲及印度市場推出，賣點是內置AI 3鏡頭相機及光學防手震技術，當中3鏡頭包括5,000萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及較少在中階機出現的200萬像素黑白鏡頭，同時主鏡頭更內置旗艦級IMX766感光器，夜拍具一定質素。

Nord 2的AMOLED屏幕尺寸為6.43吋，解像度為2,400 x 1,080像素，具有90Hz的刷新率，用家亦可以調低至常用的60Hz，有助節省電量。處理器則是近期不少同級手機喜用的天璣1200-AI，並配備8GB RAM及128GB ROM，預期效能不過不失。電池方面，內置4,500mAh大電池足夠全天使用，另支援65W快速充電，大約30分鐘內便可將電池充滿。此機現已上市，只有雲石灰1色，未夠歐版多選擇。

同場加映︰影相機王水貨到港

提到影相，HUAWEI全新旗艦影相手機P50 Pro已有水貨抵港，此機首載Leica雙環4攝像相機，帶來200倍變焦、2.5cm超微距及AIS Pro超級防震等拍攝技術。水貨為國行版，據引入的三禾電氣表示，現階段貨源緊張，想入手就要快了！