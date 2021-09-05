謝霆鋒自爆申請退加拿大國籍：我本來就是中國人

藝人謝霆鋒接受央視旗下節目《中國電影報道》的單元《藍羽會客室》訪問。近日網上瘋傳「限籍令」是下一波被清算的名單，當中包括加拿大籍的謝霆鋒、美國籍的劉亦菲、歌手王力宏及潘瑋柏等。

節目中講到國籍受到質疑，他說：「看到一些評論說，你不是加拿大人嗎？其實因為我是在香港出生，所以我本來就是一個中國人。」他又自爆：「其實我也已經退掉加拿大國籍，在申請了。」霆鋒是「限籍令」名單中，第一個公開退掉現在國籍的藝人。他覺得美食、音樂、動作電影也好，他認為自己有責任把祖國的好東西傳播給全世界，他說：「中國精神，可以推廣的。」他又自認心中有強烈的民族責任感。

對於兒子退掉加拿大國籍，謝賢在電話回覆表示不知道。當年他為了一對仔女才舉家移民當地，謝賢說：「我唔記得晒以前啲嘢，總之個仔做乜嘢，都係畀佢自己揸主意，作為爸爸我會支持佢。」而英皇高層霍汶希則表示央視這個訪問是之前錄影的，同事也是當日聽到訪問內容才通知公司，她說：「我哋知道先問番霆鋒呢件事，據我所知佢係入咗紙申請緊（退籍）。（英皇對霆鋒退籍點睇？）係佢個人決定，公司會尊重佢。」