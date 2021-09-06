大廠首玩！靚芒「曲」線攻港

所謂曲面顯示屏，即用戶坐在正前方任何位置觀看，畫面與眼球的距離均相同，有助加強臨場感及減低雙眼疲勞。正因為有以上優點，近期不少大廠都投放資源開發，繼Samsung及LG後，最近連HUAWEI也推出首款曲面顯示屏MateView GT，其屏幕的曲率達到1500R，較常見的1800R更曲，更接近人眼約1000R的可見視角。

此顯示屏定為打機專用，規格有番咁上下，例如解像度高達3,440 × 1,440，顏色達到ΔE<2專業級色準規格，還提供350nit亮度，4,000:1對比度及165Hz刷新率，打機畫面準確穩定。針對電競需要，它配備了暗階增強模式，能因應遊戲場景自動調節，改善過暗或過亮畫面。準星協助工具則特別為FPS類遊戲而設，在不開遊戲瞄準鏡的情況下，顯示器會提供瞄準鏡，助玩家快速鎖定敵人，一擊必殺！

音色是曲面顯示屏較忽略一環，此機罕有地搭載一體式Soundbar，採用雙喇叭聲學結構，支援2.0聲道。同時SoundBar配備一條RGB燈光觸控條，不僅可以自訂各種型格燈效，還能以手指來回滑動調校音量調節，又靚又實用。當然此機也非沒有缺點，例如2個HDMI介面只屬HDMI 2.0規格，若是HDMI 2.1就更能用盡PS5 及Xbox One X機能。

同期加映︰高階之選

預算多一點又不追求曲屏的話，同期有部規格更高的LG UltraGear 27GP950遊戲顯示屏，內置UHD 4K屏幕，支援160Hz刷新率、Nano IPS 1ms反應時間、NVIDIA G-SYNC技術及HDMI2.1介面，符合最新遊戲規格。