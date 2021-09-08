天宮花南　No.1清楚系偶像下海

23歲嘅天宮花南生得一副天真萌樣，五官分明又標致，故被稱為清楚系偶像。（互聯網）

今年日本AV界可以話大豐收，接連搵到兩位知名寫真偶像下海，佢哋就係夢見露同安位薰兩位大波妹。除咗佢哋之外，最近亦有一位曾經喺寫真界打響名堂嘅美少女隆重下海，呢位就係今日同大家見面嘅天宮花南喇！

五官標致

SOD廠內有好多出色嘅專屬女優，例如一姐紗倉真菜樣靚又甜美，而且上圍激凸，論外形真係好吸引！不過，佢近年雖然保持推出一定數量嘅AV作品，但係工作範圍愈來愈廣泛，又做作家又做歌手，似乎已經唔多注重喺AV界發展，而且明年係佢出道10周年，所以好應該要為佢搵番個接班人，好彩SOD已經搵到一個，佢就係天宮花南，更盛讚佢絕對有條件接任真菜嘅位置。

今年23歲嘅佢生得一副天真萌樣，五官分明又標致，故被稱為清楚系偶像。其實佢仲可以歸類為巨乳系添，因為上圍擁有一對體積誇張嘅圓潤G奶，而且相當彈手，無論面孔同身材都同師姐紗倉真菜真係好相似呀！

爆發潮吹

南妹喺今年7月以SOD專屬女優身份登場，有人就話佢堪比當年高橋聖子下海一樣，令人相當期待，點解咁講呢？原因係兩位都曾經做過寫真偶像，佢前名叫那珂川萌子，2018年加入寫真界，雖然擁有一副童顏巨乳，但係發展平平，2021年4月更加突然刪除社交網，之後就下落不明。有趣嘅係，兩個月之後佢改用現時藝名再度登場，不過就唔係拍寫真而係拍AV。

喺AV演出中，佢嘅表現唔錯，服侍男優時夠溫柔，動作又夠細膩，反應亦夠肉緊，而喺努力鍛煉之下，佢更將潛在技能「解鎖」，喺最近推出嘅AV作品《夢見たセックス》中，佢就表演潮吹功夫，爆發出人生第一次嘅潮吹，睇嚟未來SOD會悉心安排南妹學習更多不同玩法，以滿足AV迷嘅眼球。

天宮花南相當有意喺AV界發展出一番事業，所以每當有新作推出，就會喺社交網將消息話畀大家知，另外亦會分享好多性惑照畀大家欣賞，夠晒貼心。

Profile

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：34-23-33