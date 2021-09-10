S級美熟女　鬥俘虜人心

唔知點解好多人聽到熟女兩個字都會有少少反感，覺得熟女一定係又老又殘身材又走樣，但係睇過日本AV界一班優質熟女嘅話，就知道佢哋魅力十足，其中水野朝陽同北條麻妃更被封為美熟女神，依家就等大家品評一下邊個索啲啦！

癡女變淑女

AV廠Madonna一直都積極發掘同招攬出色嘅美熟女成為專屬女優，大名鼎鼎嘅極品癡女水野朝陽就係其中一位。今年30歲嘅佢，初出道時打扮花俏，轉型熟女路線後則打扮端莊，散發出賢淑氣質，相當迷人，加埋一對H Cup爆乳及肉感十足嘅圓潤巨躉，呢副胴體更係令男人為之瘋狂！

佢喺2013年投身AV界，風格走狂野癡女路線，擅長以狼胎又搶韁嘅床上態度將男優榨乾！除咗出名夠「癡」，拍戲亦夠「狂」，居然大膽到同男優齊齊孭住氧氣筒潛入水底進行水中激戰，認真厲害！直到2018年突然宣告引退，當時佢表示引退之後會經營美甲生意，不過上年受到疫情影響，令生意收入大減，於是佢就復出拍AV，並收起癡態，以熟女形象示人，扮演賢淑人妻角色，表現出怕醜羞澀嘅一面，演技相當精湛，難怪喺AV廠Madonna企穩專屬女優位置。

水野朝陽

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：37H-25-38

驚艷迷人

雖然北條麻妃已年屆44歲，但係美貌仲係相當迷人，面上亦無咩皺紋，一雙明眸更係攝人神魂，而且身材纖巧又高挑，上圍亦有分量，最難得嘅係肌膚白滑幼嫩又緊緻，完全唔會輸畀班後生女，真係美熟女神呀！

佢喺2006年以藝名白石小百合出道拍AV，當時29歲嘅佢美貌令人驚艷，人氣火速上升，成為熟女界超新星！後來佢因為同事務所不咬弦，所以改以現有藝名繼續演出，更喺2012年勇奪SkyPerfecTV成人放送大賞嘅「熟女獎」添！麻妃姐嘅演出可以話係渾然天成又可放可收，扮演溫柔人妻又得，冷酷無情嘅女上司又得，而且對於床笫之事仲相當有研究，更出書講解性愛秘訣，近期仲喺視頻頻道為大家提供性愛貼士。另外，麻妃經常舉行粉絲見面會，又會喺一間酒吧定期搞活動聚會，由於佢廚藝了得又識搞氣氛，氹到粉絲非常開心。

北條麻妃

年齡：44歲

身高：5呎6吋

三圍：34C-24-35

第1回合

鬥人妻味

叫得做熟女系女優，經常演出嘅角色一定係人妻，水野朝陽帶點成熟味道，轉型做熟女扮演賢淑人妻角色更加合適。不過，北條麻妃嘅人妻味更濃，加上佢廚藝一流，識得煮飯嘅女人自然會加分啦！

第2回合

鬥床技

人妻要入得廚房，出得廳堂，最好就梗係床技了得啦！講到床技方面，雖然水野朝陽功架十足，但係北條麻妃喺AV界歷戰多年，仲研究埋男女生理構造及各種床上技巧，鬥床技就梗係麻妃贏啦！

第3回合

鬥音功

嬌嗲又銷魂嘅聲線可以令熟女更能夠展現出魅力，呢點北條麻妃就差少少喇，因為佢把聲比較低沉，仲有啲沙沙哋，喺床上發出嘅呻吟聽確係冇咁刺激，至於朝陽把聲就夠晒嬌嗲，聽佢喘住氣咁呻吟真係夠晒過癮！

麻妃更勝一籌

水野朝陽喺演出方面，真係無可挑剔，不過小休復出之後，身材似乎肥咗少少，至於北條麻妃嘅身材長期都Keep得好弗，肌膚又白又嫩，加上演出保持上佳水準，而且床技更勝一籌，所以朝陽要叻過師姐麻妃，就要多加幾分努力喇！