認錯重犯係吳亦凡！圈中點錯相隨時有「手尾」跟

內地人氣流量男星吳亦凡上個月涉嫌強姦罪，被內地警方正式拘捕，最近有位鎖上電子腳鐐嘅重犯竟然被網友認錯係吳亦凡，話人哋又睇性病又剩咁，拎晒舊相做「認證」，講到相中人9成9係佢，最後集體炒車，官方認證係流料。經過今次一役，大家先發覺原來藝人咁有明星相都好易「撞樣」，仲要分分鐘畀人無限「鞭屍」，提親個名都會畀人一次又一次咁Loop點錯相事件，認真係無妄之災…

杜德偉 許志安

要數最經典就一定係早年有網友曾喺社交網公開同許志安合照，大大隻字表示：「喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔睬人。」明顯將許志安誤認係杜德偉，結果貼文喺網上瘋傳，成為網絡笑話，仲要搞到兩位藝人畀人笑到依家。

古力娜扎 迪麗熱巴

「新疆四美」雙姝迪麗熱巴同古力娜扎都係絕頂美女，去到邊都自然出晒風頭，不過靚得咁有特色都照樣被認錯。2019年齊齊出席同一個時尚盛典活動時，點估到被主持人朱丹喺台上公開認錯，朱丹直接嗌古力娜扎叫「熱巴」，令對方非常尷尬，當朱丹知道自己口誤時亦即時耍冧，雖然娜扎當時話冇嘢，不過佢最後都補多句：「我叫娜扎。」最好笑係其實喺佢兩個身位後就係迪麗熱巴…

陳庭欣 吳若希

人一事有錯係人知常情，但若然係連電腦系統都Tag錯人，咁就真係有啲料到喇。前港姐陳庭欣2018年就轉載咗一張朋友Send畀佢嘅截圖，相中社交網自動認人系統竟然將歌手吳若希Tag咗做陳庭欣，自動辨認臉孔功能失敗，陳庭欣自嘲連電腦都認錯，仲講到明想同吳若希演孖女或者失散多年嘅姊妹添。

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