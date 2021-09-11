《棘哥》遇上更愛的人　張晉即場搵新老婆！

藝人張晉與黃貫中等32位哥哥於內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》較量，於本周節目中，哥哥們合併成4個同盟、每組需表演兩個曲目，張晉則與李承鉉等成員合體，並取名「快樂基因」，以佻皮的踢躂舞結合百老匯歌舞表演，為次輪賽事帶來精彩絕倫的《鞋子特大號》，成功帶領全場觀眾走進了一場視覺和聽覺的盛宴，不過張晉在節目中竟公然直呼別人是老婆！

原來其隊友李承鉉對他十分崇拜，不但多次在訪問中歸功張晉，又大讚對方個性穩重：「他是我們這個大家族的爸爸，像爸爸一樣很包容；我比較像媽媽，照顧他們的情緒方面。」然後更稱張晉為老公，這時張晉也搞笑回應：「隆重介紹我的太太！我覺得他形容得挺準的，就是不知道他太太（戚薇）跟我太太有沒有意見。」對此「正宮」蔡少芬（Ada）立即宣示主權，並在微博隔空回應：「沒想到你披荊斬棘沒多久，就已經老婆孩子都有了！但是我的快樂他們不懂！」惹得網民笑指「你老公魅力太強大」、「你們家愈來愈人丁興旺」。

有人歡喜有人愁！黃貫中（Paul）所屬的「陳輝部落」團隊組成「日不落」後，由成員言承旭、敖犬等五人分隊以《被馴服的象》出戰第一回合，雖然獲評審大讚表演有張力，可是卻得分失利、僅排名第四；因此Paul、陳輝、MC Jin和黃征等的下半場表演，變得尤其重要！

談到重新演繹《明天更漫長》，Paul希望藉歌曲為大眾帶來正能量：「搖滾樂或許不是最好的音樂，但這個世界不能沒有搖滾樂。」因此4人分隊為本次演唱會獻上唯一一個搖滾舞台，點燃全場搖滾魂！賽後隊長陳輝亦為Paul送上驚喜，帶領觀眾獻唱《海闊天空》，場面令人動容，不過「日不落」卻是是次比賽的最後一名，最終陳輝、MC Jin和劉端端暫別舞台，讓哥哥們哭成一片。