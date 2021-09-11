否認撻着菊梓喬　吳卓羲：Tag完係咪要結婚？

藝人吳卓羲（Ron）昨日（10日）凌晨於社交網Tag了一個空白Post給歌手菊梓喬，惹來公開戀情之嫌，接着整日潛水的他，今午（11日）出席好友梁競徽鐘錶店開幕剪綵活動時，自然成為全場焦點，不過當在場傳媒問到是否要恭喜他，Ron卻反問：「點解要恭喜？」更娓娓道來事件由來，澄清只是一場誤會，並否認拍拖。

問到為何要凌晨4點出Post？他說：「因為我開緊工，未瞓覺。（點解淨係tag佢？）其實我識咗佢好耐，都唔記得咗加佢微博，以為tag咗就係add咗佢。（係咪菊梓喬攞你電話add？）都話我自己add。（網民估今次係你舊愛張馨予翻版？）諗多咗，唔知tag一tag網民咁大反應，因為識咗佢好幾年，同鄧智偉有共同朋友，咁我開開吓工睇到微博，見到佢就add佢，整完要通知佢，唔好諗太多。（引嚟好多揣測！）我都有睇，諗住今日見大家一次過澄清。」

問到對菊梓喬可有好感？Ron表示：「佢唱歌好聽，希望嚟緊可以合作。（鍾唔鍾意呢類型女仔？）唔講呢啲，仲揀緊，工作冇咩時間，冇諗過tag佢會發生咁多猜測，咩2.0我覺得好好笑。（傳你哋前後腳去大埔某百貨行街？）我自己有去，平時經常性自己去呢個超市。（有冇發展空間？）唔講呢啲，由人哋諗我控制唔到。（依家單身？）感情嘢唔講，專心工作，平時唔係好搞社交網。（學習？）我手指又大驚整錯，以為tag話佢知，唔知有咁嘅誤會。（同佢溝通呢件事？）一齊睇到成件事，有講吓，冇乜嘢。（佢好失望？）係一場誤會，冇啦，tag就係揀咗咩，咁tag完咪要結婚？」