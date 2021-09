影帝梁朝偉最近密密為有份主演嘅Marvel超英電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)宣傳,除咗接受唔同單位訪問,喺社交網仲非常活躍派福利!今日(13日)一早佢就上載同「尚氣」劉思慕、飾演偉仔手下Razor Fist嘅男星Florian Munteanu及導演Destin Daniel Cretton合照!企喺中間嘅偉仔嘴扁扁咁笑,雖然佢都59歲,但網民都大讚佢好可愛!

另一邊廂,Florian Munteanu亦上載多張同偉仔合照,本來身形瘦削嘅偉仔更變得「嬌小」好似情侶咁,佢又握實拳頭望住Florian Munteanu,之後又攬攬,非常搞鬼!而Florian Munteanu就以「legendary」(傳奇)形容偉仔,可謂惺惺相惜呀!