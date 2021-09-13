龔嘉欣變身豬肉妹一打十　落街市搞搞震冇幫襯

無綫新劇《四十二章經》今日（13日）舉行拜神儀式，主演陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、譚凱琪、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）等以劇中造型亮相，當中以龔嘉欣的生鬚豬肉妹Look、一身螢光綠色兼爆炸頭的Judy及剪去一頭長髮的江嘉敏較為突出搶眼。

儀式後陳豪孖龔嘉欣受訪，透露會有感情線，其中前者表示飾演大學中文系教授，熟悉詩詞歌賦，前世跟康熙有關，打趣問到背詩感吃力？他抵死冷笑說：「冇問題」，又自詡是詩人、中文水平高，更大爆私下經常對太太陳茵媺唸詩，果然是「愛妻號」：「有中、有英咁啦，返去摷出嚟畀大家睇，哈哈！覺得詩有種情感嘅存在，可以表達愛意。（做唔做到七步成詩？）兩步都得呀，哈哈！」

嘉欣介紹角色前世跟鰲拜有關，今世則是天生有神力、力大無窮的豬肉妹，為演活角色，她自爆除了有去跟師傅學斬豬肉之外，甚至有一日去到街市觀摩，被店主報以奇怪目光：「覺得我唔買嘢，但企咗喺度半個鐘好奇怪，哈哈！上堂嗰陣師傅讚我斬得好，每舊都好平均，到時想親自落場。（有冇斬到手痛？）虎口位起繭同損咗。」

曾表明不再接拍打戲的嘉欣，笑謂因被監製游說後「落疊」，結果要食言，是次戲份比《殺手》還要激烈：「真係衰多口！之前拍《殺手》最多係一打二，今次要一打十，忙好多！」甩難零打戲的陳豪在旁一臉輕鬆自如的笑說：「九五之尊唔使打㗎！」講到他榮登無綫台前幕後票選「最Nice的藝人」，他搞笑的說：「係花咗少少消費、沖咖啡、傾偈、請食零食嘅成果。（有咩心得做最Nice藝人？）唔好計較咁多、抵諗啲！」嘉欣大讚對方經常提供咖啡，更爆他當年拍《金枝慾孽2》帶埋咖啡器材去開工，為大家提供咖啡。