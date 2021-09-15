最強完美CP回歸！劉詩詩胡歌幸福結局粉絲圓夢

38歲內地男星胡歌早前現身上海戲劇學院為母校開學典禮致詞，令唔少粉絲開心到飛起，估唔到咁快又傳嚟好消息，就係佢終於唔再神隱，傳佢將接拍新劇《庶女錦蘭》。近年鍾意拍電影嘅佢，因乜解究又肯重番電視圈？其中一個原因可能係佢位過氣緋聞女友，皆因《庶》嘅女主角劉詩詩，佢哋曾經合拍過《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳3》同《風中奇緣》，今次再拍檔，可算係相隔7年再續「最強完美CP」。

雖然佢哋喺《射》同《仙》度都唔係一對，好似喺《射》劇中，劉詩詩係胡歌飾演嘅郭靖結拜兄弟楊康個老婆穆念慈，再喺《仙》中又變咗兄妹關係，不過因為佢哋外形實在太金童玉女，簡直是天生一對嘅格局，所以好多粉絲都想佢哋會喺埋一齊，直至等到佢哋再拍《風中奇緣》，劇中胡歌單戀劉詩詩，可惜到結局都係有緣冇分，成為粉絲心中嘅遺憾。

不過今次新劇終於可以圓粉絲夢，劇情話飾演「錦蘭」嘅劉詩詩會深深愛上由胡歌扮演嘅「慕容策」，佢哋相愛相助，喺「慕容策」嘅幫助下，「錦蘭」終報深仇，最後仲幸福在一起。雖然聽落好老士，但係兩位主角外形匹配，加上演技一流，重點係等到佢哋「修成正果」，相信新劇播出嗰陣一定有捧場客。