黃翠如周柏豪被消失？黃宗澤蔡潔頂上擔正《法證V》

無綫王牌系列新劇《法證先鋒V》將於下月開拍，原本安排周柏豪及黃翠如做主角，但翠如近日因私事情緒受困，多部擔演劇集及節目宣傳都「冇影」，似乎未能投入工作。至於柏豪方面，由於劇集預計拍至明年農曆新年，而「星夢」稍後會為他舉行演唱會，剛完成劇集《旁觀者》拍攝工作的他需時準備演出，加上想多抽時間陪伴剛出生的囝囝，故檔期未能配合。

與此同時，據知《法證V》會與內地單位合作，無綫考慮到近日內地整頓娛樂圈，列舉多項新政策及限制清單，故萬事小心為上，所以索性換角，現時男、女主角重新洗牌，終鐵定由黃宗澤（Bosco）、蔡潔、袁偉豪、蔡思貝、洪永城（Tony）及王敏奕主演。

洪永城留鬚演流氓醫生

劇集監製方浤酌（前名方俊華）受訪時透露劇中有多個案件單元，Bosco與蔡潔飾演法醫，袁偉豪與王敏奕演警察，洪永城則演醫生，而蔡思貝角色特別，將串連多個角色。

已4年多沒替無綫拍劇的Bosco今次應副總經理曾志偉邀請拍攝，他坦言相當期待：「開心嘅！離開TVB好幾年，對上一套已經係《溏心風暴3》。我睇咗10幾集劇本已經忍唔住追嚟睇，真係覺得喜出望外。」提到劇中有潛水戲，他表示：「我都有潛，不過未考牌啫！應該冇問題嘅！」

而蔡潔與洪永城有感情線，現時忙於為《廉政狙擊》埋尾的她表示會好好準備新劇：「今次嘅人腳之前都合作過，應該幾好玩。（同Tony演一對？）我哋好早已經識，但合作就第一次。佢轉數好快，我覺得佢今次嘅角色同真實嘅佢唔太相似，我都係，所以好期待。」Tony今次角色「破格」，飾演流氓醫生，他說：「呢個我未做過，冇咗個專業框框，發揮會大好多。我同蔡潔係幾啱傾嘅朋友，夾起嚟應該好快會有化學作用。」並表示會留鬚配合角色形象。

蔡思貝袁偉豪兩劇齊開

至於蔡思貝、袁偉豪現時正趕拍《廉政行動2022》，之後兩套劇會同時拍攝達一個月，思貝說：「個角色同之前經常做嘅專業人士唔同，希望有新發揮空間。」提到早前經常生風癩，現時情況是否已有好轉？她說：「一直有食中藥調理，但好多時仲有啲不明嘅皮膚敏感，好無奈，希望病菌快啲遠離我。」

袁偉豪飾演一名「失眠警察」，今次他與思貝最多對手戲，問到拍攝前有何準備？他笑說：「節食囉！食得清啲。（係咪第一次同Bosco合作？）7、8年前同佢拍過《好心作怪》，希望大家有火花。」